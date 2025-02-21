Стало известно, чем должны заниматься дети по мнению родителей

Более 60% родителей в России выступают за то, чтобы их дети строили научную карьеру, поделился с NEWS.ru главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров на полях Форума будущих технологий в Москве. По его словам, если прямо задать вопрос о работе — ответ будет традиционным. Родители хотят, чтобы дети зарабатывали.

© РИА Новости

«В 2021 году, в Год науки, мы замеряли: в топ самых узнаваемых ученых входили мастодонты Циолковский, Менделеев, Ломоносов. Сейчас в топе узнаваемых почти половина приходится на молодых ученых, типа Алексея Федорова, квантового физика. Это очень круто. Значит, люди начинают понимать, что наука делается молодыми. Значит, там все не так плохо», — подчеркнул Федоров.

Форум проходит в столице России с 20 по 21 февраля. В программе значатся 31 сессия и 1800 участников. Согласно данным на сайте организаторов, перед зрителями выступят 200 спикеров из 19 стран мира. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при содействии Газпромбанка, правительства Москвы и Росатома.

Ранее стало известно, какие вакансии в феврале стали самыми высокооплачиваемыми. В топ попали технический суперинтендант, риелтор, стоматолог и бурильщик. Специалисты этих профессий могут заработать от 100 тысяч рублей.