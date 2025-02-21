Лучшие детские игры на улице и дома на масленицу

Масленица — всеми любимый праздник в России, который возвещает пришествие весны. Его отмечают на протяжении семи дней в преддверии Великого поста. Во время Масленицы проходят народные гулянья, снежные забавы, уличные ярмарки, на которых подают блины — главный атрибут праздника, символизирующий солнце. Отмечать весенний праздник обожают и взрослые, и дети, поэтому это отличный повод провести время с семьей. Лучшие игры, которыми можно занять детей разного возраста, — в материале «Вечерней Москвы».

© РИА Новости

На улице

Зимой во время игр на свежем воздухе важно не допустить переохлаждения детей, а значит, все игры должны быть максимально подвижными.

Атака на снежный город

Игроки должны первым делом соорудить крепость из снега совместными усилиями, а после разделиться на защитников и захватчиков. Одна команда будет держать оборону крепости, вторая — осаждать. Конец игры знаменует полное уничтожение укреплений.

Перетягивание каната

Игру увлекательно проводить, когда в командах есть как дети, так и родители. В качестве альтернативы канату подойдет шланг из резины или пластика. Важно, чтобы на снегу была разделительная линия, пересечение которой определит проигравших. Все участники должны надеть рукавицы или перчатки, чтобы не травмироваться.

Карусель

В руках у взрослого шест или обруч, на нем закреплено столько цветных лент, сколько в игре участвует детей. Малыши хватаются за ленту и под веселую музыку быстро передвигаются по кругу. Потом резко меняется темп и направление, нужно выполнять разные команды, такие как прыжки на одной ноге, бег на месте, приседания или танцы.

Снежный тир

Чтобы определить самого меткого, потребуются мишени и подарки. Можно взять картон или дощечки и начертить концентрические круги либо просто ограничиться сбиванием предметов на возвышенностях.

Колесо

В старину сбрасывали с холмов объятые огнем колеса. Можно превратить эту старую игру в эстафету с обручами. Расставить кегли либо иные предметы, разделить детей на две команды. Цель игроков — пробежать с колесом и при этом не задеть вешку. Победа достается тем, кто будет двигаться с наибольшей скоростью.

Дома

Когда празднество проходит дома, стоит заготовить разные забавы, дабы маленьким гостям не стало скучно.

Хоровод

Человек, который встает в центр круга, выполняет роль Масленицы, в руках у него платок. Он должен произнести фразу: «Я с платочком иду и зиму гоню. Кто платок возьмет, тот весну позовет!». Остальные дети держатся за руки и водят вокруг него хоровод. Внезапно хоровод останавливается и человек в центре указывает на пару детей из круга. Им нужно встать спина к спине и по команде оббежать круг. Чтобы стать победителем, нужно первым достигнуть Масленицы и получить платок.

Бои на кулаках

Всем известные масленичные бои в детском варианте проходят с соблюдением всех норм безопасности. Дети бьются длинными надувными шарами, цель — повалить противника со скамьи или чтобы он переступил ограничительную линию.

Блины и лепешки

Противостояние происходит между двумя детскими командами. Противники должны кричать свое слово — «блины» или «лепешки» — и двигаться по сигналу ведущего. Победителей можно не определять: веселые кричалки вмиг настраивают на позитивный лад, это и есть главный приз.

«Маша-растеряша»

Дети встают паровозиком, держатся за плечи или талию впереди стоящего. На старте цепи — водящий, он начинает бегать в разных направлениях. Участникам нужно, чтобы «паровозик» остался целым, а также устоять на ногах. Тот, кто не может выполнить условия игры, выбывает.

В Московской области существует большое количество мест, где проводятся масштабные и интересные мероприятия в масленичную неделю. «ВМ» составила подборку из семи лучших мест в Подмосковье, где можно отметить этот праздник.