Как укрепить связь с подростком

Когда дети взрослеют, поддерживать с ними отношения родителям становится не просто важно, а критически важно. Подросток в большинстве случаях уже не следует чьим-то указаниям просто «потому что так положено». Уважение и доверие — это фундамент, который либо укрепляется, либо разрушается именно в этот период. Детский психолог, сказкотерапевт, предприниматель, автор детских книг Ирина Прокофьева рассказала, как правильно выстроить и укрепить отношения с подростком в этот непростой период.

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Совместные приключения

Подростки любят приключения — и кто сказал, что взрослым это не по душе? Вместо того чтобы проводить выходные в привычной рутине, предложите своему чаду что-то необычное. Психолог:

«Это может быть поход в горы, сплав по реке или даже просто поездка в соседний город на выходные. Важно, чтобы это было интересно вам обоим. Такие совместные мероприятия не только сближают, но и создают общие воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь».

Разговоры без оценок

Подростки часто замыкаются в себе, если чувствуют, что их постоянно оценивают. А мы это делаем просто автоматически, замечали? Попробуйте просто слушать.

«Да, именно так — слушать, не перебивая и не вставляя свои "ценные" комментарии. Дайте ребенку возможность высказаться, даже если вы не согласны с его мнением. Это покажет вашему подростку, что его точка зрения важна и что он может доверять вам свои мысли и чувства», — советует наш эксперт.

Совместные хобби

Найдите общее увлечение, которое будет интересно вам обоим. Это может быть что угодно — от кулинарии до компьютерных игр. Главное — это время, проведенное вместе. Специалист:

«Я, например, открыла для себя мир настольных игр, и теперь наш дом регулярно превращается в поле битвы за победу. Это не только весело, но и позволяет лучше понять друг друга. Часто за игрой мы затрагиваем важные темы и говорим по душам (главное: без оценок — помните, да?)».

Создание совместных ритуалов

Ритуалы — это очень сближает. Попробуйте создать такие, которые будут объединять вас. Это может быть утренний кофе вместе, вечерняя прогулка, еженедельная игра в настольные игры или совместное приготовление ужина. Психолог:

«Важно, чтобы эти ритуалы были не только приятными, но и помогали вам чувствовать себя ближе друг к другу. Например, мы с детьми каждую пятницу вечером смотрим какой-нибудь фильм, обсуждая его потом, а один раз в месяц ездим на выходные в другой город».

Доверие и свобода выбора

Да, это сложно. Особенно когда вы видите, что ваш подросток выбирает что-то совершенно не подходящее, на ваш взгляд. Но поверьте, иногда стоит отпустить ситуацию и позволить ему сделать свои собственные ошибки. Это не только учит ответственности, но и показывает, что вы доверяете ему. Наш эксперт:

«И да, это касается и внешнего вида тоже. Пусть ребенок экспериментирует с одеждой и прической. В конце концов, это всего лишь внешность, и она не стоит разрушенных отношений».

А если нужно выбирать?

А вот, пожалуй, самое главное: иногда нужно выбирать между тем, чтобы настоять на своем, и тем, чтобы сохранить добрые отношения с ребенком. Да, мы все хотим видеть своих детей успешными и счастливыми, но иногда наши представления об этом счастье могут не совпадать с их. Психолог: