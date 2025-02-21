Психолог объяснил, почему подростки не хотят работать

В Министерстве труда и соцзащиты подсчитали, что почти пять миллионов юношей и девушек в нашей стране не вовлечены в социальную жизнь. Всем необходимым их обеспечивают родители, поскольку им претит корпоративная культура, а собственное эмоциональное состояние важнее. Психолог и бизнес-коммуникатор Ия Ким в беседе с «Мир 24» объяснила, почему молодые люди не такие, как их родители, и почему не хотят работать на трех работах ради ипотеки и детей.

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«Такой подход не актуален для современной молодежи. Мир изменился, традиционный путь не привлекает молодежь. Возможностей вокруг невероятное множество. Среди молодых бытует обманчивое ощущение, что необязательно получать диплом, с ненавистью грызя гранит науки. Сейчас способов обеспечить себя множество: блогерство, крипта и прочие новшества стали намного более рабочими инструментами», — отметила эксперт.

Психолог указала, что подростки думают, что могут «быстро взлететь». Адреналин заставляет их идти на риски.

«Это позволяет современному молодому поколению думать, что успех неизбежен. Кто-то и правда взбирается на Олимп, а кому-то нужна помощь и поддержка», — указала Ким.

Для принятия и понимания есть близкие и родные. Взрослым важно без осуждения принимать тот факт, что новые времена диктуют новые правила и что возможно существовать без высшего образования, однако тут остается вопрос в навыках.

Освободиться от влияния прошлого помогут осознание своих эмоций и внутренняя работа, сообщила психолог Татьяна Арефьева.

Многие стереотипы относительно отношений между женщинами и мужчинами давно устарели. Привычные для прошлых поколений идеи о ролях в семье постепенно теряют свою актуальность. Семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, какие факторы успешных отношений важны в современном мире.