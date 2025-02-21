В Липецке родился богатырь

В Липецком областном перинатальном центре родился мальчик-богатырь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

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Женщина поступила в роддом на 39-й неделе беременности. Ей сделали плановое кесарево сечение. Мальчик родился с весом 5734 грамма и ростом 59 сантиметров.

По словам медиков, и мама, и младенец чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

До этого роды с крупным ребенком приняли врачи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) — мальчик родился с весом 5,5 кг и ростом 56 см. Роды прошли на 39-й неделе срока путем кесарева сечения, так как медики заранее знали о том, что плод будет большим.