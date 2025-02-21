В России пересмотрят ГОСТы на детское питание

Росстандарт создает технический комитет по стандартизации детского питания, который пересмотрит ГОСТы на указанную продукцию. Об этом 21 февраля сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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Депутат уточнила, что ведомство формирует комитет по ее инициативе. Соответствующее уведомление сегодня появилось на сайте федерального агентства.

По словам парламентария, в программе работы комитета — пересмотр серии ГОСТов на ряд продуктов для детского питания, включая молоко и молочные смеси, сливки, кефир, творог, ацидофилин и другие.

Согласно документу, за техническим комитетом предлагается закрепить все пищевые продукты для детей, в том числе мясо, молоко, фрукты, овощи, зерно, напитки, шоколад и сахар.