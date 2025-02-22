В Госдуме рассказали когда появится закон о профилактике буллинга

Госдума может в весеннюю сессию принять в первом чтении законопроект о профилактике травли в школах, так называемого буллинга. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

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«У нас законопроект по буллингу готов, он у нас проходит последние межведомственные согласования. Мы рассчитываем, что в весеннюю сессию не просто внесем [законопроект] в Государственную думу, мы будем стараться уже рассмотреть [его], возможно, в первом чтении», — сказал Метелев ТАСС.

Он отметил, что проект будет направлен на отзыв в правительство РФ в ближайшие недели.

«Последние нюансы уточняются, чтобы система профилактики травли детей и молодежи была эффективной, у нас нет задачи принять закон ради закона», — добавил депутат.

Как рассказывал ранее Метелев, разрабатываемым законопроектом предлагается закрепить понятие травли. По его словам, травлей будет считаться систематическое причинение физического или психического страдания. Он добавил, что в случае выявления факта травли учителя должны будут его зафиксировать и передать информацию в комиссию по делам несовершеннолетних.

Для профилактики буллинга к работе с участниками травли будут привлекаться спортивные, волонтерские организации, институты наставничества, также будет организована работа с психологом. Кроме того, предлагается законодательно закрепить необходимость создания в российских школах служб примирения и медиации для помощи пострадавшим от школьной травли, отмечал Метелев.