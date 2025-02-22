Что нужно знать о законопроекте об ограничении на нестандартные имена

В Госдуме подготовлен законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, сообщила депутат Татьяна Буцкая. По ее словам, будет утвержден список разрешенных имен.

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Рассказывая о законопроекте, первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Буцкая заявила, что его цель — защитить детей, чтобы они не получили имена вроде Пельмень, Стол и Тумбочка.

В сети завирусилось видео, где воспитательница детского сада собирает группу на обед:

«Майкл! Козлов Майкл, я сказала: успокаиваемся и идем собирать игрушки! Гелия Мартышкина сейчас тебе поможет. Эбигейль Сьюзан Почесухина, я долго на тебя еще буду смотреть? В темпе вальса собираемся на обед. Оладушкина Вирджиния, Томасу руку дай и идите в группу!» — говорит она.

Смех смехом, но именно так плюс-минус сегодня обстоят дела с детскими именами. В каждой детсадовской группе и в начальных классах наверняка окажутся хотя бы в единственном числе Ариэла, Габриэла или Маркус. А в песочницах сегодня сплошь Эмилии да Ратиборы. Мода, в том числе и на имена, — вещь капризная и переменчивая.

На заре Советского Союза, в 20–30-е годы, детям любили давать имена, воспевающие символы революции. Девочку могли назвать Коммунэрой или, скажем, Электростанцией. И если первые десятилетия такой энтузиазм был понятен, то спустя четыре десятилетия молодое поколение уже с трудом сдерживало смех, обращаясь к Даздраперме Ивановне. Конечно, ведь девочек к тому времени часто называли именами попроще и при этом гораздо более благозвучными, например, Валентинами — в честь космонавта Терешковой, или Людмилами и Майями — в честь любимых певиц Зыкиной и Кристалинской...

Была и провинциальная мода. Мою бабушку при рождении назвали Алевтиной. Но она почему-то ужасно его стеснялась, мол, так называют девочек только в деревнях, а я москвичка! Поэтому, как только пришло время получать паспорт, она сократила имя до Аллы — как она говорила, «нормального столичного имени». А уже в 90-е годы провинциалок в Москве распознавали по вычурным именам. Если девушка представлялась Анжеликой, Ангелиной, Каролиной или, скажем, Линдой, то чаще всего ее корни надо было искать в каком-нибудь городке или деревеньке, расположенных подальше от столицы.

После перестройки страна развернулась лицом к Западу, и россияне начали давать детям «международные» имена, чтобы в случае чего ребенок мог везде сойти за своего. Поэтому вокруг стали появляться Марки, Мии, Лукасы, Эммы и Софии. Когда количество Марков и Софий достигло критического предела, родители, многие из которых сами были из поколения «лукасов», обратились к родной культуре и своих детей стали называть в русском стиле: Ярослав, Ярополк, Ульяна, Глафира, Агафья, Фекла и тому подобные.

Впрочем, во все времена были оригиналы, которые хотели выделиться на общем фоне. Так, например, в семье Тепляковых, где родилась самая юная студентка МГУ Алиса (она стала ею в возрасте третьеклассницы в 2021 году), других детей зовут Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион. Не простенько, зато, как говорится, со вкусом. Вернее, по вкусу. Родителям.

А в прошлом году в столице появились Радость, Изумруд, Лиса, Алексея, две Петры, четыре Виталии, Лавина, Искра, Дания, Лета, Огнива, Весна, Орфея, Августа, Феврония, две Весении, две Услады, три Океаны, четыре Забавы, восемь Любав и десять Венер.

Конечно, родителям, уверенным в том, что их ребенок — особенный, важно зафиксировать это в свидетельстве о рождении. Но как потом живется самому ребенку, получившему в подарок особенное имя?

«Вот вы выпендриваетесь, а ребенку с этим жить» — это, пожалуй, самое безобидное из того, что можно услышать, если признаться, что хочешь дать отпрыску редкое имя. Критики из числа родственников и друзей сразу же вспоминают, как в школе каждую Ленку дразнили Ленкой-пенкой, все Лизы были «подлизы», а Антоны… Но психолог Анна Истомина проблемы в этом не видит.

«Если на имени не сделает акцент взрослый, то ребенок не поймет, что с ним что-то не так, — объясняет она. — Это в советское время детей могли дразнить изза "несоответствия стандарту". А сейчас границы размыты. Поэтому если ребенка дразнят, то, скорее всего, дело не в имени».

Она рассказала историю про одну из своих учениц по имени Офелия. Так ее назвал папа, обожающий Шекспира. Мама была против, переживала, что дочку будут ассоциировать с героиней «Гамлета» и называть безумной. Но сейчас девушка учится в 11-й классе, и ни разу никто из одноклассников даже не попытался провести аналогию.

«Да и мало кто из молодого поколения, увы, ответит вам на вопрос: кто такой Шекспир, и с Гамлетом оно незнакомо, поэтому и Офелия не вызывает у старшеклассников никаких ассоциаций», — объясняет психолог Истомина.

Моя соседка Ирина только что родила третьего ребенка, которого назвала Кристофером. Ее старших детей зовут Жанетта и Ансельм. Инициатива о возможном запрете необычных имен ее ничуть не смутила.

«Я же не пельменями детей назвала, — смеется она. — Мои дети — католики, поэтому носят католические имена».

Хотя фамилия у Жанетты, Ансельма и Кристофера обычная российская — Иванковы. Вероятно, она не слишком «рифмуется» с католическими именами, но Ирина уверена, что вопрос бытового удобства важнее лексической сочетаемости. Очень часто в коллективах у людей одинаковые имена, а порой и отчества. И приходится бесконечно уточнять, какой именно Саша идет к доске, какая Ира получила двойку, а какая — медаль. Впрочем, если даже ребенок столкнется с проблемами из-за оригинального имени, у него есть возможность самостоятельно исправить ситуацию. Недавно в Минтруд была направлена заявка с предложением разрешить несовершеннолетним менять имя даже без разрешения родителей в случае травли. Правда, новое имя ребенок сможет выбрать только из согласованного списка. Любопытно было бы в него заглянуть...

Как это было в СССР

У девочек были популярны имена:

Даздраперма (от «Да здравствует 1 Мая);

Коммунэра (от «коммунистическая эра»);

Лаиля (от «лампочка Ильича»);

Люция (сокращенно от «Революция»);

Праздносвета (от «праздник советской власти»);

Реввола (от «революционная волна»);

Кармия (от «Красная армия»);

Челнальдина (Челюскин на льдине).

Мальчиков часто называли: