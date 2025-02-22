Как отвлечь ребенка от гаджетов

Современные дети всё чаще погружаются в мир гаджетов, проводя большую часть своего свободного времени за экранами смартфонов и компьютеров. Родители нередко беспокоятся, что их чада теряют интерес ко всему остальному, однако это далеко не так. Психолог Татьяна Чернякова рассказала, как мотивировать детей на творческую деятельность.

Творчество – это не просто способ развлечься, это мощнейший инструмент для формирования личности. Оно помогает развивать воображение, тренирует мелкую моторику, улучшает эмоциональный интеллект и учит взаимодействовать с окружающим миром. Через творчество ребенок учится выражать свои мысли и чувства, управлять эмоциями и находить нестандартные пути решения проблем, объяснила эксперт в беседе с порталом «Узнай.ру».

Родители, стремящиеся направить энергию детей в созидательное русло, должны понимать, что простое изъятие гаджета не решит проблему. Важно предложить альтернативу, которая увлечет и вдохновит. Творческий процесс – это свобода, где нет рамок и ограничений, где ошибки становятся частью обучения, а самовыражение – главным приоритетом.Начало формы Взрослым важно продемонстрировать, насколько интересен окружающий мир, полный возможностей для созидания.

Чернякова советует создавать комфортные условия для творчества: приобрести краски, пластилин, конструкторы и развивающие игры. Для малышей особенно важны совместные занятия с родителями, такие как постройка домиков, уличные игры или сочинение сказок.

Гаджеты тоже могут стать инструментом для вдохновения. Например, можно смотреть вместе образовательные видео о создании поделок, фотографии или анимация. Важно подавать пример: если ребёнок увидит, как взрослые увлечены кулинарией, садоводством или сборкой пазлов, он захочет последовать их примеру. Подчеркните, что творческий процесс сам по себе приносит удовольствие.

Также стоит установить чёткие правила пользования гаджетами. Соглашения должны быть согласованы заранее и соблюдаться обеими сторонами. Похвала должна касаться процесса, а не конечного результата. Совместное творчество с друзьями или участие в кружках поможет развить социальные навыки и укрепить контакты с ровесниками и взрослыми.