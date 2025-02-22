Названы детские привычки, формирующие неправильный прикус

Патологии прикуса у детей могут развиваться из-за сосания пальца, использования соски или привычки держать во рту посторонние предметы. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Полина Махортова.

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«Длительное кормление из бутылочки после трех лет может привести к открытому прикусу и «бутылочному кариесу» — это форма кариеса, возникающая из-за частого контакта зубов с молоком или сладкими напитками, особенно во время сна, когда снижается слюноотделение и защитные функции полости рта», — поясняет Махортова.

Врач также отмечает, что поза ребенка во время учебы и отдыха играет важную роль.

«Если ребенок часто сидит, опираясь на одну сторону лица или кладя кулак под подбородок, это может привести к деформации челюсти, асимметрии лица и проблемам с дыханием», — добавляет она.

Некоторые нарушения остаются незаметными для родителей. Например, инфантильное положение языка — когда ребенок прокладывает его между зубами — способствует проблемам с прикусом и речью. В таких случаях важно вовремя обратиться не только к логопеду, но и к ортодонту.

«Неправильный прикус сказывается не только на улыбке, но и на общем состоянии здоровья. Он может вызывать дыхательные расстройства, хроническую гипоксию и нарушения осанки. Это, в свою очередь, приводит к быстрой утомляемости, снижению физической активности и падению мотивации к учебе», — подчеркивает специалист.

По словам Махортовой, отказ от вредных привычек и своевременное ортодонтическое лечение — важные меры профилактики.