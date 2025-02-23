Как помочь детям стать храбрыми и смелыми

Ежегодно 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Люди чествуют защитников Родины, выражают им благодарность за смелость и мужество. Считается, что это храбрые и решительные люди, умеющие преодолеть свои страхи и защитить своих близких. Их храбрость ставят в пример детям, обращают внимание на их поступки, на их успехи. Психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Уженцева в беседе с «Вечерней Москвой» дала пять советов родителям по поводу того, как развить эти качества у подрастающего поколения.

© Вечерняя Москва

Что такое смелость

Смелость — это способность проявить решительность при возникновении опасности, противостоять страху и идти на оправданный риск ради важной цели. Зачастую смелость воспринимается как что-то, связанное с физическими поступками. Например, спасти кого-то из огня, заступиться за человека в конфликте, прийти на помощь тонущему. Но смелость — это в том числе и способность преодолевать внутренние страхи, выходить за пределы своей зоны комфорта и справляться с неопределенностью. Она проявляется в ежедневных ситуациях. Это могут быть публичные выступления, где ребенок, стоя у доски и рассказывая стихи, демонстрирует свою готовность быть уязвимым перед аудиторией. Это возвращение на тренировки после неудачи на соревнованиях, когда есть выбор: сдаться или попробовать снова. Это отказ принять участие в шалости или противоправном поступке, если к этому склоняют приятели. Способность принести извинения за некрасивый поступок, сделать первый шаг к примирению — это тоже смелость. Преодоление таких ситуаций делает ребенка увереннее в себе, помогает разобраться со своими страхами и в дальнейшем их контролировать.

Эти качества особенно важны в современном мире, который требует от нас адаптивности, умения видеть перспективу и управлять своими эмоциями. Вместо того чтобы избегать трудных ситуаций, которые могут вызвать страх или дискомфорт, важно научить детей правильно к ним относиться. Столкновение с трудностями и их преодоление формируют устойчивость и уверенность в себе. Причем это утверждение относится к воспитанию смелости как у мальчиков, так и у девочек.

Как же родители могут помочь своим детям развивать такие качества, как смелость и отвага.

Выходите из зоны комфорта

Расскажите своему ребенку, что вы тоже чего-то боитесь, несмотря на то, что вы уже взрослый. Покажите на своем примере, как преодолеть этот страх. Например, вы боитесь высоты. Попробуйте прокатиться вместе на колесе обозрения. Так вы покажете, что это состояние можно победить. А затем попросите ребенка поделиться своими страхами и вместе найдите способ их преодолеть. Это не только поможет вам выйти из зоны комфорта, но еще и сблизит вас.

Бояться — это нормально

Создайте дома спокойную атмосферу, в которой ребенка принимают таким, какой он есть, с его переживаниями, страхами. Позволяйте детям выражать свои опасения и тревоги, обсуждайте с ними их переживания. Это поможет им понять: иногда испытывать страх — это нормально, и важно научиться с ним справляться. Поддержка и понимание со стороны родителей играют ключевую роль в этом процессе.

Пример для подражания

Дети часто пытаются подражать какому-либо персонажу, будь то храбрый солдат из фильма, сказочный герой или спортсмен. Поговорите с ребенком о том, что именно ему нравится в этом герое, обсудите его поступки, поведение в сложных, порой критических ситуациях. Вспомните, как он преодолевал свои страхи.

Поощряйте участие в различных активностях, где требуется проявить смелость

Это могут быть театральные кружки, спортивные секции или даже простой диалог с новыми людьми. Тренируйте ловкость и быстроту в подвижных играх, помогайте проживать ситуацию успеха: «Я выиграл! Я победил!». Такое взаимодействие поможет детям научиться быть более открытыми и уверенными в себе.

Создайте дневник супергероя

Заведите дневник, в который вы будете записывать все ситуации, когда ребенок показал себя храбрым, даже самые незначительные. Выступил на творческом вечере со стихотворением — записываем в дневник; прошел мимо лающей собаки, хоть и сильно боялся, — снова делаем пометку в дневнике. Это позволит ребенку гордиться собой!

Смелость в любом ее проявлении важна для успешной и полноценной жизни в современном обществе. Поддерживая детей в развитии этого качества, мы помогаем им становиться более уверенными и независимыми личностями, готовыми к любым вызовам.

Родители могут получить бесплатную консультацию специалиста Городского психолого-педагогического центра Москвы по вопросам развития и воспитания ребенка, укрепления детско-родительских отношений по телефону +7 (800) 250-11-91. На сайте ГППЦ размещены полезные материалы для родителей.