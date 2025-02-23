Выпускникам дали советы, куда поступать

Не все с детства мечтают стать врачами, программистами или юристами. Кому-то проще — он точно знает, чем хочет заниматься, а кто-то, уже заканчивая школу, все еще не определился. Как быть в таком случае и как продолжать свой образовательный путь, «Газете.Ru» рассказала координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова.

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Прежде всего, если 11-классник до сих пор не определился со своим будущим, надо понимать, что это нормальная ситуация, в которой важно не паниковать, а действовать. В таких случаях никогда не поздно пройти профориентацию и определиться с помощью специалиста, какие профессии могут подходить школьнику.

«Есть и другие способы — например, рассмотреть для себя универсальные направления. Такие специальности позволяют работать в разных сферах, менять карьерные траектории и не быть привязанным к одной профессии», — объяснила она.

К таким «универсальным» направлениям, можно отнести, например, экономику и управление. Экономисты, аналитики, менеджеры нужны в любой сфере. Даже если в будущем сегодняшний школьник решит запустить собственный бизнес, знания в этой области помогут.

Информационные технологии быстро и обширно развиваются, так что эту область тоже можно считать универсальной. IT-специалисты также нужны во многих компаниях — от программистов до тех, кто специализируется в кибербезопасности.

Робототехника, энергетика, нанотехнологии, машиностроение – эти отрасли переживают трансформацию и нуждаются в профессионалах. В ближайшие 10 лет государство будет делать большой упор на развитие и поддержку этой отрасли.

«Школьникам, которым нравится изучать языки и которые склонны к гуманитарным специальностям, подойдут такие направления, как международные отношения и лингвистика. Знание иностранных языков открывает двери в международные компании и автоматически добавляет очков на собеседовании», — отметила эксперт.

Развитие генетики, фармацевтики, медицины на стыке с IT делает перспективными такие направления, как биотехнологии и медицина будущего.

«Однако можно пойти от обратного и поставить себе целью не получение диплома, а устройство на работу в конкретную компанию. Такая модель тоже имеет место быть, поскольку большие корпорации и компании часто организуют стажировки для начинающих специалистов, а также оказывают меры поддержки не только при учебе, но и при поступлении», — рекомендовала эксперт.

Если школьника интересует IT, искусственный интеллект, финтех и большие данные, в этом случае стоит обратить внимание на крупнейшие российские технологические компании.

В любой отрасли есть топ-компаний, которые оказывают значительный вклад в развитие этого направления и нуждаются в замотивированных и компетентных сотрудниках.