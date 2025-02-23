Выпускникам дали советы, куда поступать

Эксперт Болотова: выпускникам стоит присмотреться к «универсальным» профессиям
Не все с детства мечтают стать врачами, программистами или юристами. Кому-то проще — он точно знает, чем хочет заниматься, а кто-то, уже заканчивая школу, все еще не определился. Как быть в таком случае и как продолжать свой образовательный путь, «Газете.Ru» рассказала координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова.
Прежде всего, если 11-классник до сих пор не определился со своим будущим, надо понимать, что это нормальная ситуация, в которой важно не паниковать, а действовать. В таких случаях никогда не поздно пройти профориентацию и определиться с помощью специалиста, какие профессии могут подходить школьнику.
«Есть и другие способы — например, рассмотреть для себя универсальные направления. Такие специальности позволяют работать в разных сферах, менять карьерные траектории и не быть привязанным к одной профессии», — объяснила она.
К таким «универсальным» направлениям, можно отнести, например, экономику и управление. Экономисты, аналитики, менеджеры нужны в любой сфере. Даже если в будущем сегодняшний школьник решит запустить собственный бизнес, знания в этой области помогут.
Информационные технологии быстро и обширно развиваются, так что эту область тоже можно считать универсальной. IT-специалисты также нужны во многих компаниях — от программистов до тех, кто специализируется в кибербезопасности.
Робототехника, энергетика, нанотехнологии, машиностроение – эти отрасли переживают трансформацию и нуждаются в профессионалах. В ближайшие 10 лет государство будет делать большой упор на развитие и поддержку этой отрасли.
«Школьникам, которым нравится изучать языки и которые склонны к гуманитарным специальностям, подойдут такие направления, как международные отношения и лингвистика. Знание иностранных языков открывает двери в международные компании и автоматически добавляет очков на собеседовании», — отметила эксперт.
Развитие генетики, фармацевтики, медицины на стыке с IT делает перспективными такие направления, как биотехнологии и медицина будущего.
«Однако можно пойти от обратного и поставить себе целью не получение диплома, а устройство на работу в конкретную компанию. Такая модель тоже имеет место быть, поскольку большие корпорации и компании часто организуют стажировки для начинающих специалистов, а также оказывают меры поддержки не только при учебе, но и при поступлении», — рекомендовала эксперт.
Если школьника интересует IT, искусственный интеллект, финтех и большие данные, в этом случае стоит обратить внимание на крупнейшие российские технологические компании.
В любой отрасли есть топ-компаний, которые оказывают значительный вклад в развитие этого направления и нуждаются в замотивированных и компетентных сотрудниках.
«Сегодня мир меняется так быстро, что люди осваивают новые специальности даже после 30, 40 и 50 лет. Технологии развиваются, появляются новые профессии, и самое главное – всегда можно переучиться, сменить направление, найти то, что действительно нравится. Самое ценное – это гибкость, умение учиться и желание развиваться. С этими навыками можно найти работу, которая не только приносит деньги, но и делает человека счастливым», — резюмировала она.