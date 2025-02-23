Что делают японцы, чтобы у них были здоровые дети

Специалисты рассказали, почему в Японии самые здоровые дети, сообщает издание The Day.

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В первую очередь, следует упомянуть о том, что в этой стране особое внимание уделяют питанию. Японская диета включает в себя много овощей, рыбы, соевых продуктов и риса. Все эти продукты богаты минералами и витаминами, поэтому детский организм правильно развивается. Кроме того, японцы всегда едят осознанно и медленно, а также избегают переедания.

Кроме того, дети в Японии часто занимаются физической активностью, и в школах пропагандируют спорт с ранних лет. Так, они много ходят пешком и ездят на велосипедах.

Эксперты подчеркивают, что система здравоохранения в этой стране очень развита, в том числе профилактические меры, поэтому регулярно проводятся медицинские осмотры и вакцинации. Как правило, родители обращаются за помощью при первых признаках недомогания.

На этом роль родителей не заканчивается: они активно участвуют в жизни своих детей, создают атмосферу заботы и любви. Японское общество в целом ценит стремление к успеху, образование и всестороннее развитие.

Акцент делается и на ментальном здоровье, в том числе на эмоциональном интеллекте, что особенно важно в современном мире. Это позволяет детям по мере взросления справляться со стрессом и учиться общаться.