Как объяснить маленькой дочери отсутствие отца

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась мать-одиночка, ищущая способ объяснить дочери отсутствие отца. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

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По словам женщины, четырехлетняя дочь пошла в детский сад, узнала, что у ее новых друзей есть отцы, и стала задавать вопросы о собственном.

«Я хочу быть с ней как можно более честной, но мой бывший — пустая трата времени, он ушел, когда я была на четвертом месяце беременности, и с тех пор я не видела его и не слышала о нем», — призналась она.

Пока автор письма сказала девочке, что ее отец ушел из семьи еще до ее рождения и что родители больше не хотели быть вместе. Говорить о мужчине она больше не хочет и задается вопросом, правильно ли делает.

Нолан отметила, что женщина действительно не должна вдаваться в подробности, поскольку дочке всего четыре года.

«Ей любопытно, потому что она видит в школе других детей с их отцами, но ей просто нужно быстрое объяснение. Очевидно, вы можете сказать больше, когда она подрастет, предоставив информацию, соответствующую ее возрасту», — посоветовала специалистка.

Нолан похвалила автора письма за то, что та воздержалась от негативных оценок бывшего партнера.

«Конечно, придет время, когда она будет задавать более жесткие вопросы. Я думаю, вы должны быть готовы к тому, что, когда она станет старше, возможно, захочет найти его и оценить ситуацию сама. Возможно, она захочет задать ему вопросы, почему он ушел и почему не хочет быть частью ее жизни. Будьте к этому готовы в свое время, но главное — создайте безопасное место, где она сможет задавать вопросы в ближайшие годы», — заключила коуч.

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