Ученые выяснили, глупеют ли дети от фтора

Австралийские ученые из Университета Квинсленда опровергли опасения о негативном воздействии фторида на умственные способности детей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Dental Research (JDR).

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Фторирование воды и использование фторированной зубной пасты давно признаны эффективными методами профилактики кариеса. Однако споры о возможном влиянии фторида на развитие мозга, особенно у детей, продолжаются. Некоторые изыскания указывали на связь между фторидом и снижением IQ (коэффициента интеллекта), но их качество и достоверность подвергались сомнению.

Чтобы прояснить этот вопрос, команда использовала данные Австралийского национального исследования здоровья полости рта у детей, проведённого в 2012–2014 годах. Они оценили воздействие фторида на детей до пяти лет, учитывая проживание в районах с фторированной водой и наличие флюороза зубов (слабых белых пятен на эмали, вызванных избытком фторида).

Спустя годы, в 2022–2023 годах, ученые пригласили участников исследования, теперь уже молодых людей, пройти тест на интеллект (WAIS-IV). Результаты показали, что средний IQ участников составил 109,2 балла, что выше среднего по популяции.

При этом не было обнаружено значимых различий в IQ между теми, кто подвергался воздействию фторированной воды в детстве, и теми, кто не подвергался. Аналогично, наличие флюороза зубов также не повлияло на когнитивные способности.

Исследование подчеркнуло важность предотвращения дезинформации о фториде, отметили авторы научной работы.