Родители могут сдать ЕГЭ вместе со школьниками

Родителей школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет с 1 по 31 марта года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Забайкалья.

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«В рамках акции родители смогут проверить свои знания по математике, а также познакомиться с правилами и процедурой проведения ЕГЭ. Цель акции – снять лишнее эмоциональное напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, как у выпускников, так и у их родителей. Ведь помимо знаний, уверенность в своих силах и правильный психологический настрой играют важную роль при сдаче экзаменов», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в пробном ЕГЭ, родителям необходимо обратиться в школу, где учится их ребенок.

Ранее в Госдуме заявили, что в России начался процесс отказа от ЕГЭ. И выпускникам колледжей могут запретить поступать в вуз без ЕГЭ.