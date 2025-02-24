Педиатр рассказал, как правильно проветривать детскую комнату

Детскую комнату нужно проветривать не дольше 15 минут утром и вечером, рассказал NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он объяснил, что не следует открывать окно полностью, чтобы не простудить ребенка.

Оптимально проветривать детскую комнату утром после пробуждения, днем перед сном и вечером перед ночным отдыхом. Длительность каждого проветривания должна составлять 10–15 минут. Используйте форточки и фрамуги. Открывайте их так, чтобы избежать прямых потоков холодного воздуха на ребенка. Следите за тем, чтобы температура в комнате не опускалась ниже 18 °C, — сказал Шахвеледов.

Он добавил, что лучше всего проветривать помещение, когда ребенок находится в другой комнате. По словам врача, зимой следует сократить время проветривания, но открывать окно полностью, а не держать приоткрытым.

Проветривание комнаты, где спит грудной ребенок, необходимо для поддержания здорового микроклимата. Однако важно соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия. Регулярное поступление свежего воздуха поможет вашему малышу чувствовать себя комфортно и защищенно, — объяснил Шахвеледов.

Ранее детский эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян заявил, что регулярное закаливание помогает снизить вероятность ОРВИ. По его словам, к данному способу укрепить здоровье лучше прибегать в теплое время года.