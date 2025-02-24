Педиатр раскрыл, как правильно проветривать детскую комнату

Детскую комнату нужно проветривать не дольше 15 минут утром и вечером, рассказал NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он объяснил, что не следует открывать окно полностью, чтобы не простудить ребенка.

Педиатр рассказал, как правильно проветривать детскую комнату
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Оптимально проветривать детскую комнату утром после пробуждения, днем перед сном и вечером перед ночным отдыхом. Длительность каждого проветривания должна составлять 10–15 минут. Используйте форточки и фрамуги. Открывайте их так, чтобы избежать прямых потоков холодного воздуха на ребенка. Следите за тем, чтобы температура в комнате не опускалась ниже 18 °C, — сказал Шахвеледов.

Он добавил, что лучше всего проветривать помещение, когда ребенок находится в другой комнате. По словам врача, зимой следует сократить время проветривания, но открывать окно полностью, а не держать приоткрытым.

Проветривание комнаты, где спит грудной ребенок, необходимо для поддержания здорового микроклимата. Однако важно соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия. Регулярное поступление свежего воздуха поможет вашему малышу чувствовать себя комфортно и защищенно, — объяснил Шахвеледов.

Ранее детский эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян заявил, что регулярное закаливание помогает снизить вероятность ОРВИ. По его словам, к данному способу укрепить здоровье лучше прибегать в теплое время года.

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