Тренер рассказал, какие виды спорта формируют стрессоустойчивость у детей

Боевые искусства также улучшают физическую форму и координацию.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил детский тренер, руководитель клуба единоборств Богдан Бондарчук.

«Почему единоборства? Единоборства — это высококоординационный вид спорта. В нём человек может найти и силовую подготовку, и координационную подготовку. Плюс ещё адаптироваться к стрессовым ситуациям. Когда ребёнок или человек, занимающийся единоборствами, готовится к поединку и выходит на поединок, на тренировочный поединок или на соревнования, он испытывает стресс. Если он это проходит, он улучшает свои адаптивные свойства в стрессовой ситуации. То есть не теряться, не терять самообладание и решать поставленные задачи».

Ранее детский омбудсмен Москвы предложила сделать дополнительное образование бесплатным. В первую очередь речь идёт о спортивных секциях.

Мера позволит отвлечь «трудных подростков» от увлечений, связанных с риском для жизни. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.