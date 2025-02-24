Специалист рассказала о полезных приложениях для детского смартфона

Старший менеджер «МегаФона» по продуктам родительского контроля Валерия Глебова посоветовала родителям при покупке смартфона ребёнку установить несколько полезных приложений. В их числе родительский контроль.

«В некоторых приложениях доступна дополнительная функция отправки сигнала SOS родителю от ребёнка», — сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Также в современных устройствах есть функция, которая позволяет добавлять дополнительное время для использования приложений за хорошее поведение или выполнение заданий. Такие приложения учат ребёнка разумно использовать гаджеты, отметила Глебова.

Кроме полезных образовательных приложений, на детский смартфон необходимо установить антивирус, чтобы минимизировать воздействие мошенников, а также настроить семейный доступ в Apple ID или Google-аккаунте для управления покупками и подписками, заключила эксперт.

Ранее в пресс-службе банка ВТБ рассказали о трёх мошеннических схемах, направленных на детей, которые всё чаще встречаются в последнее время.