Стало известно, как тревога влияет на эмоции детей

Международная команда ученых выявила, как тревожность может изменять способ обработки эмоций у детей и подростков. Исследователи обнаружили, что у молодых людей с выраженными симптомами генерализованного тревожного расстройства наблюдается уникальный паттерн активности мозга при просмотре эмоционально негативных сцен из фильма. Оказалось, что тревожные подростки могут быть более поглощены негативными эмоциями, когда сталкиваются с неприятными ситуациями. Работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

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Генерализованное тревожное расстройство — это распространенное психическое заболевание, особенно среди детей и подростков. Оно характеризуется чрезмерной и постоянной тревогой по поводу различных аспектов жизни, таких как школа, социальные ситуации и будущее. Эксперты давно знают, что это расстройство связано с трудностями в обработке эмоций. Люди с этим заболеванием часто испытывают сложности в управлении отрицательными эмоциями и могут быть чрезмерно чувствительны к негативным сигналам из окружающей среды. Однако точные механизмы, которые лежат в основе этих различий в восприятии эмоций у тревожных молодых людей, оставались неясными.

В исследовании приняли участие 620 молодых людей в возрасте от 5 до 15 лет. Участники прошли сканирование мозга с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии, что позволило измерить активность мозга с помощью изменений кровотока.

Во время сканирования участники смотрели десятиминутный отрезок из мультфильма «Гадкий я». Этот фрагмент был выбран, потому что он содержит сцены, вызывающие различные эмоции, включая как положительные, так и отрицательные чувства. Сцены включали в себя моменты из жизни героев, такие как рассказ на ночь, чаепитие, сцены с детьми, которых забирают в социальные службы, а также сцену, в которой главный герой покидает детей ради преступной деятельности.

Анализ показал, что дети и подростки переключались между тремя основными состояниями мозга во время просмотра фильма. Первое состояние было связано с высокой активностью в областях мозга, отвечающих за обработку визуальной информации и движение, но с низкой активностью в областях, связанных с вниманием и обработкой эмоций. Это состояние наблюдалось при сценах, которые были яркими, громкими и не слишком эмоциональными.

Второе состояние показало высокую активность в слуховых и моторных областях, но также с меньшей активностью в эмоциональных зонах мозга. Это состояние было связано с более громкими сценами с большим количеством визуальных движений.

Третье состояние отличалось высокой активностью в областях мозга, связанных с вниманием и эмоциональной обработкой, но с меньшей активностью в визуальных и слуховых областях. Оно чаще всего наблюдалось в сценах, которые были эмоционально негативными, тихими и менее насыщенными визуальным движением.

Исследователи обнаружили значительную связь между симптомами генерализованной тревожности и третьим состоянием мозга. Подростки, сообщавшие о высоком уровне тревожности, проводили больше времени в этом состоянии, особенно при просмотре эмоционально негативных сцен. Это может указывать на то, что в ответ на негативные эмоции, тревожные молодые люди склонны активировать состояние, связанное с более глубоким эмоциональным восприятием, уделяя больше внимания внутренним мыслям и чувствам, что может приводить к усиленному поглощению негативными эмоциями.