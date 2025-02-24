Москвичи поддержали верификацию для аренды самокатов

Совсем скоро в столице стартует сезон проката самокатов. Но если одни с нетерпением ждут, когда будет можно прокатиться на них, то другие с ужасом вспоминают, как прошлым летом они ходили по городу с оглядкой, как бы не наехал кто. За минувший год операторы заблокировали 135 тысяч пользователей за системные нарушения ПДД и выписали 155 тысяч штрафов. Чтобы изменить ситуацию и уменьшить число аварий, этой весной в Москве можно будет воспользоваться арендным самокатом только после верификации через аккаунт на mos.ru.

Mos ID - это универсальный ключ ко всем городским сервисам - от записи к врачу и оплаты счетов до покупки билетов на концерты. Чтобы получить его, нужно иметь логин и пароль от учетной записи mos.ru. С помощью этого ключа можно будет взять в аренду самокат. Но есть нюанс - на портале должна быть полная учетная запись с подтвержденным паспортом и СНИЛС. Для москвичей старше 18 лет сложности в такой регистрации нет, к тому же у большинства уже есть Mos ID, а вот подросткам придется поломать голову, как обойти верификацию. Именно поэтому столичные власти пошли на этот шаг. "Таким образом получится предотвратить аренду электросамокатов детьми и подростками. Проверка позволит заблаговременно выявлять детские аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП", - прокомментировал новшество заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самокат можно взять напрокат с 18 лет. За нарушение установлен штраф - 100 тысяч рублей

Правильным такое решение считают почти три четверти жителей столицы (72%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru. Женщины, к слову, поддерживают нововведение чаще мужчин - 75% и 69% соответственно. Но есть и противники - среди них почти каждый седьмой москвич (15%). Они объясняют свою позицию тем, что подростки и без верификации могут воспользоваться аккаунтами родителей. "Нужны более радикальные меры, возможно, стоит блокировать банковские карты, с которых списывается оплата проезда. В другой раз подросток задумается, прежде чем подставить родителей", - считает москвичка Екатерина Гурова.

"Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет. За нарушение установлен штраф - 100 тысяч рублей. Большинство пользователей дисциплинированы, однако есть те, кто постоянно игнорирует правила дорожного движения и попадает в ДТП, - уточнил автоэксперт Александр Шумский. - Думаю, что число несовершеннолетних пользователей уменьшится с 30 до 10 процентов. Но уже с 17 лет можно получить права на мопед, и у подростков возникнет логичный вопрос: а почему на самокате нельзя кататься? Думаю, что родители все-таки пойдут навстречу своим детям и дадут им свой Mos ID".