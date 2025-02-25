Каждый второй миллениал не готов покупать квартиру для своего ребенка

Наибольшую готовность помочь ребенку с покупкой квартиры выразили представители поколения X: 64% опрошенных ответили положительно на этот вопрос. Большинство зумеров считают, что можно начинать жить отдельно уже в 18 лет. Россияне поколения X уверены, что покидать родительский дом лучше не раньше 22 лет.

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Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, больше половины миллениалов оказались не готовы поддерживать детей в стремлении приобрести квартиру: в этом признались 56% опрошенных.

Любопытно, что каждый второй зумер также планирует в будущем помочь своему ребенку с покупкой квартиры. Тем не менее велика и доля тех, кто убежден: взрослый человек должен сам приобрести жилье, а если такой возможности нет — можно просто снимать квартиру. Такую позицию выразил каждый третий опрошенный (36%).

При этом каждый третий зумер (31%) убежден: выросшие дети должны покидать родительское гнездо практически сразу после совершеннолетия: с 18 лет до 21 года. Это наибольшая доля среди всех возрастных групп. Но 32% опрошенных все-таки не так категоричны и считают, что можно отсрочить переезд из родительского дома до 24 лет. Еще 24% назвали возраст от 25 до 30 лет.

Миллениалы также выразили свою позицию: по их мнению, наиболее реалистичный возраст, когда можно начать жить отдельно от родителей — с 22 до 24 лет. Так ответил каждый второй миллениал (45%). Еще 21% опрошенных назвали возраст с 18 лет до 21 года, 15% — с 25 до 30 лет, и только 7% — после 30 лет.