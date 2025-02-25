Каждый второй миллениал не готов покупать квартиру для своего ребенка
Наибольшую готовность помочь ребенку с покупкой квартиры выразили представители поколения X: 64% опрошенных ответили положительно на этот вопрос. Большинство зумеров считают, что можно начинать жить отдельно уже в 18 лет. Россияне поколения X уверены, что покидать родительский дом лучше не раньше 22 лет.
Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Так, больше половины миллениалов оказались не готовы поддерживать детей в стремлении приобрести квартиру: в этом признались 56% опрошенных.
Любопытно, что каждый второй зумер также планирует в будущем помочь своему ребенку с покупкой квартиры. Тем не менее велика и доля тех, кто убежден: взрослый человек должен сам приобрести жилье, а если такой возможности нет — можно просто снимать квартиру. Такую позицию выразил каждый третий опрошенный (36%).
При этом каждый третий зумер (31%) убежден: выросшие дети должны покидать родительское гнездо практически сразу после совершеннолетия: с 18 лет до 21 года. Это наибольшая доля среди всех возрастных групп. Но 32% опрошенных все-таки не так категоричны и считают, что можно отсрочить переезд из родительского дома до 24 лет. Еще 24% назвали возраст от 25 до 30 лет.
Миллениалы также выразили свою позицию: по их мнению, наиболее реалистичный возраст, когда можно начать жить отдельно от родителей — с 22 до 24 лет. Так ответил каждый второй миллениал (45%). Еще 21% опрошенных назвали возраст с 18 лет до 21 года, 15% — с 25 до 30 лет, и только 7% — после 30 лет.
«Интересно также, что именно иксы более реалистично ответили на вопрос, во сколько лет совершеннолетний ребенок должен начать жить отдельно. Так, больше половины опрошенных (53%) назвали возраст от 22 до 24 лет. Еще 16% — с 25 до 30 лет, а 6% — после 30 лет. И только 19% уверены, что можно начать самостоятельную жизнь уже в возрасте от 18 лет до 21 года. Кстати, по нашим данным, именно представители поколения X чаще всего приобретают квартиру для детей: это примерно каждый седьмой покупатель (13%). Чаще всего для детей выбирают однокомнатные квартиры (в 34% случаев) или двухкомнатные квартиры (в 32% случаев). Чуть реже для детей приобретают студии (16%)», — прокомментировали в пресс-службе компании.