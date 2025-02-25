Психолог дала советы, как научить ребенка справляться с неудачами

Каждый ребенок сталкивается с ситуациями, где присутствует соревновательный элемент: участие в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях или кастинг на роль в школьном спектакле. Но вместе с победами возможны и поражения, способные понизить самооценку и отбить желание заниматься дальше. Как помочь ребенку справляться с неудачами в разных обстоятельствах, "Российской газете" рассказала психолог Центра содействия семейному воспитанию "Берег надежды" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Знамина.

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Не поражение, а точка роста

"Умение принимать поражение - важный навык, необходимый в любом возрасте. Родителям следует научить ребенка проигрывать достойно. Важно поддерживать детей в сложных эмоциональных ситуациях и правильно реагировать на их разочарование после проигрыша. Поражение - это полезный опыт, который помогает расти и ставить новые цели", - рассказала Ольга Знамина.

Современные дети с раннего возраста участвуют в различных конкурсах и соревнованиях. Ребенок может быть отлично подготовлен, но если он не умеет справляться с неудачами, то ему будет трудно раскрыть полностью свои способности. В моменты проигрыша появляется стимул, который останется с ребенком на всю жизнь - это может быть стремление к победе или желание избежать неудачи. Обе стратегии по-своему эффективны.

Когда ребенок эмоционально реагирует на проигрыш - это совершенно нормально. Так он учится переживать неудачи, понимать, что не всегда все получается с первого раза, сталкивается с барьерами на пути к цели. Очень важно, чтобы дети могли делиться этими переживаниями, а родители умели поддержать.

"Реакция на неудачу может проявляться по-разному. Например, проигрыш в школьной олимпиаде может вызвать у ребенка нежелание участвовать в подобных мероприятиях в дальнейшем, опасаясь повторения. Из-за неудачи в творческом конкурсе может потеряться интерес к любимому хобби. В то же время проигрыш в спортивном состязании может вызвать желание работать над собой и улучшать свои результаты", - отметила специалист.

Нежелание проигрывать может говорить о высоких амбициях и стремлении к успеху, что в дальнейшем станет важным фактором в его карьере.

В службу сопровождения обратилась семейная пара Тамары и Сергея Новиковых. В прошлом году их приемные дети выбрали секции: 9-летний Кирилл - самбо, а 7-летняя Вера - гимнастику. Тренеры отмечали их способности и потенциал. Но родители стали замечать, что каждый раз перед соревнованиями Вера и Кирилл очень переживают, пытаются отказаться от участия, жалуются на плохое самочувствие без видимых причин, пропускают тренировки, хотя занятия в секции им очень нравятся.

Специалисты помогли понять, что так проявляется волнение детей, и дали семье рекомендации.

Семь способов научиться принимать неудачи

Поощряйте не только результат, но и процесс. После каждой тренировки говорите ребенку: "Вижу, как ты старался. В следующий раз ты выступишь еще лучше". Если ребенок проиграл, признавайте поражение вместе с ним. Ищите слова поддержки, разделите его чувства и обсуждайте, почему так получилось. Не перекладывайте вину за проигрыш на судей или другие обстоятельства, а помогайте ребенку столкнуться с реальностью. После анализа ошибок отметьте успехи ребенка. Обсудите, какие действия привели к проигрышу, и решите, что следует изменить. Возможно, стоит изменить график занятий. Покажите ребенку, что успех возможен, если приложить усилия. Будьте примером для ребенка. Показывайте, как вы справляетесь с неудачами в своей жизни. Научите ребенка ставить реальные цели. Они не должны быть навязанными, иначе у ребенка не будет внутренней мотивации идти к ним. Будьте для ребенка опорой, верьте в его способности и помогайте ему пройти собственный путь, с успехами и поражениями. Чтобы сохранить интерес к занятиям, соблюдайте баланс между отдыхом и тренировками. Важно понимать, когда ребенку нужен отдых, а когда дополнительные занятия.

Эти рекомендации одинаково актуальны для любых состязаний, будь то контрольная работа, музыкальный конкурс или спортивное соревнование. Главное - помочь ребенку увидеть в каждой неудаче возможность для роста.