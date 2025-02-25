Сколько блинов за один прием пищи можно съесть дошкольнику

Детям дошкольного возраста за один прием пищи можно съедать не более трех–пяти блинов, а с начинкой – не больше двух–трех штук. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главный внештатный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства областного Минздрава Нисо Одинаева.

«Блины можно вводить в рацион ребенка начиная с двух лет, но перед этим необходимо проконсультироваться с педиатром. Начинать следует с небольших порций – одного–двух кусочков, постепенно увеличивая количество. Для детского питания лучше всего подходят блины из бездрожжевого теста, приготовленного из цельнозерновой муки с небольшим количеством соли, яиц и молока. Важно готовить их без начинки и не использовать слишком много масла при жарке. Детям дошкольного возраста не стоит есть более трех–пяти блинов за один прием пищи, а блины с начинкой – не более двух–трех штук. Чтобы минимизировать риск негативного влияния на здоровье, лучше давать детям блины в первой половине дня и не чаще одного–двух раз в неделю», – рассказала Одинаева.

Она отметила, что блины не должны заменять полноценный прием пищи для детей и не могут быть вариантом для перекуса или завтрака.