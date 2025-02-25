Детский аутизм: как понять, что у ребенка проблемы

Ранняя диагностика аутизма имеет решающее значение, так как позволяет вовремя начать терапию и помочь ребенку раскрыть свой потенциал. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала психотерапевт Оксана Нефедова. Эксперт назвала 9 признаков, которые могут говорить о развитии аутизма у ребенка, и на которые родителям стоит обратить особое внимание.

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«Важно, что наличие одного или нескольких из признаков не означает, что у ребенка обязательно аутизм. Но если вы заметили их у своего ребенка , необходимо обратиться к специалисту по диагностике», – акцентировала собеседница издания.

Среди признаков, которые назвала психотерапевт, имеется отсутствие или задержка речи. Или трудности в общении, например, ребенок избегает зрительного контакта, не реагирует на свое имя, не понимает жесты и подражает другим людям.

Среди признаков аутизма есть и то, что ребенок повторяет одни и те же движения - машет руками, раскачивается или имеет особенный для него ритуал. Кроме того, ребенок проявляет чрезмерный интерес к объектам, например, колесам машинок.Или темам, например, динозаврам, объясняет специалист.

«Ребенок не понимает, как вести себя в различных социальных условиях. Например, не соблюдает дистанцию, не понимает очередности. Он с трудом следит за своими эмоциями и отношением к эмоциям других людей. У страдающего аутизмом бывает необычная реакция на сенсорные раздражители - ребенок может быть чувствителен к звукам, свету, прикосновениям или запахам или, наоборот, демонстрировать пониженную чувствительность. Такие дети не умеют играть в ролевые игры, не проявляют фантазию и не интересуется играми со сверстниками», - объясняет специалист.

Если родитель заподозрил, что ребенок проявляет интерес к вещам, которые обычно не интересуют детей его возраста, например, расписание поездов, устройство стиральной машины, то стоит показать чадо специалисту.

Но что же делать, если родитель заметил у ребенка признаки аутизма? По словам собеседницы издания, необходимо проконсультироваться с педиатром, неврологом, детским психологом или психиатром.

При подозрении на диагноз, специалисты проводят комплексные исследования, чтобы определить, есть ли у ребенка аутизм. Спикер подчеркнула, что раннее начало терапии может значительно улучшить навыки и качество жизни ребенка с аутизмом.