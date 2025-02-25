Как укрепить здоровье младенца в домашних условиях

Проветривание помещения, где спит грудной ребенок, необходимо для недопущения перегревания воздуха, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она отметила, что температура в комнате не должна опускаться ниже 20–22 градусов.

Постоянная циркуляция воздуха помогает поддерживать комфортную температуру в помещении. Для новорожденных оптимальна температура около 20–22°C. Если комната перегревается, малыш может потеть, что повышает риск переохлаждения, — сказала Тен.

По ее словам, в комнате, которую долго не проветривали, уровень кислорода снижается, а концентрация углекислого газа повышается. Врач уточнила, что это может привести к ухудшению самочувствия малыша, снижению аппетита и нарушению сна.

Свежий воздух способствует удалению пыли, аллергенов и микробов из помещения. Это особенно важно для детей, склонных к аллергиям или респираторным заболеваниям. При регулярном проветривании влажность воздуха поддерживается на уровне 40–60%, что является оптимальным показателем для здоровья кожи и слизистых оболочек младенца, — добавила Тен.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что детскую комнату нужно проветривать не дольше 15 минут утром и вечером. Он объяснил, что не следует открывать окно полностью, чтобы не простудить ребенка.