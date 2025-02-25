Электронные термометры удобны и быстры, но многие пользователи совершают ошибку, доверяя первому сигналу устройства.

На самом деле, чтобы получить точное значение, важно подержать градусник еще 30-60 секунд после звукового сигнала.

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Большинство электронных градусников подают звуковой сигнал, когда достигают предварительного результата, основанного на быстром анализе температурных изменений. Однако, если извлечь градусник сразу после сигнала, данные могут быть неточными.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.