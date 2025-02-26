Какие подарки российские звезды делают своим детям

Юному блогеру, дочери актера Виталия Гогунского Милане Стар на 15-летие преподнесли ключи от квартиры в центре Москвы. Для многих звезд такие дорогие подарки — обычное дело.

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Российскому телезрителю Гогунский известен по роли Эдуарда Кузьмина (Кузи) в сериале «Универ». Роскошный презент его дочке Милане вручила бывшая жена актера Ирина Маирко. По словам мамы, девочка давно мечтала о собственных апартаментах в центре столицы. Впрочем от такого подарка мало кто отказался бы.

«Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!» — обратилась к дочери Маирко.

Насколько такие жизненные установки для ребенка полезны — вопрос философский. Ведь слова «хочешь много — много получишь» могут говорить как о потакании детским капризам, так и о воспитании в девочке амбиций.

Отмечу, что в среднем, по данным одного из информационных агентств, один квадратный метр в центре Москвы стоит около 1,95 миллиона рублей. И это еще не предел! Если рассматривать сегмент «делюкс», цена «квадрата» достигает 2,75 миллиона рублей! За такие деньги можно купить однокомнатную квартиру в Новосибирске, размером 35-45 квадратных метров.

А ведь в прошлом году Маирко жаловалась, что Гогунский не платит алименты. Видимо, поэтому и не давал денег бывшей жене, раз уж ей и так хватает средств на такие подарки для дочки.

Драгоценные детки

Рэпер Тимати балует своих наследников как может. У него двое детей: десятилетняя дочь Алиса и пятилетний сын Ратмир. Когда девочке было семь лет, состоятельный папа подарил ей кольцо за 22 миллиона рублей. Сына тоже не обделил. Когда Ратмиру было три года, в подарок ребенок получил брендовые часы, стоимость которых превышает 97 миллионов рублей!

Люкс и роскошь

Дети Джигана и Оксаны Самойловой тоже с пеленок привыкают купаться в роскоши. Юные наследники нередко получают от матери в подарок дорогие брендовые сумки, одежду ведущих модных домов. А каждый день рождения отмечают роскошной вечеринкой. Например, однажды, на 12-летие, дочь Джигана Ариела получила сумку за 57 тысяч рублей.

Автобус для двоих

Пока дети обычных родителей трясутся в общественном транспорте по пути на учебу, дочери телеведущей Ксении Бородиной ездят на личном... автобусе! В салоне автомобиля все красиво: светодиодная подсветка передней панели, холодильник и откидные столики на спинках сидений.

«Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли прилечь и доспать, отдохнуть», — сказала Ксения.

Стоимость такого «железного коня» начинается от 18 миллионов рублей. При этом не думаю, что дочерей Бородина на этом микроавтобусе возит самостоятельно. Скорее всего, этим занимается личный водитель. А это еще как минимум около 50 тысяч рублей ежемесячных трат.

Стильно, модно, молодежно

Филипп Киркоров воспитывает своих детей в роскоши и богатстве. Его 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний сын Мартин к этому привыкли, даже выбрали для себя любимые люксовые бренды. На дни рождения «золотые» детки получают соответствующие подарки. Например, когда Мартину исполнилось 11 лет, поп-король оплатил ему собственный показ мод. На подиум вышли модели в одежде, сшитой по эскизам Киркорова-младшего. Обошлось такое удовольствие примерно в десять миллионов рублей.

Екатерина Трофимова, психолог:

«Для отцов крупные траты на детей — подтверждение статуса. Для матерей же, скорее, озабоченность их будущим. Кроме того, причиной больших трат может быть бедность родителей в детстве. Ну и важно понимать, что миллионы на подарок ребенку — удивительно для нас, обычных людей. У звезд же ощущение денег другое».

Однако не все богатые родители так щедры со своими детьми. Например, бизнесмен Герман Стерлигов лишил наследства своих троих детей на религиозной почве. Подробнее о предпринимателе, скандалах, отношениях с семьей и судьбе наследства — в материале «ВМ».