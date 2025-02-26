Психолог рассказал, как объяснить ребенку концепцию смерти

О том, как сделать это правильно, Тульской службе новостей рассказала психолог Дарья Васина.

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Эксперт отмечает, что, во-первых, важно помнить, что у маленьких детей, примерно лет до семи, нет ощущения конечности бытия, что смерть - это навсегда, однажды умрут родители и они сами.

Подобные ситуации наталкивают малышей на сложные мысли.

Идея того, что ребенок сам и его родители умрут, крайне тяжела. Можно сказать, невыносима. Психолог вспоминает, что встречалась с рассказами клиентов о том, как в детстве на вопрос, умрут ли они, родители отвечали: "Да". Таким образом формировалась огромная травма.

Также она рассказала интересный факт, что именно из-за такого опыта в нашем мире появилась танатотерапия, основанная Владимиром Баскаковым. Это метод, цель которого оказать пациенту психотерапевтическую помощь в области его контакта с процессами умирания. Происходит символическое моделирование реальной смерти.

Итак, как же отреагировать, когда ребенок задается вопросами о смерти.

Первое и самое главное, отмечает психолог, нужно обнять малыша в кольцо рук, тем самым защищая, разделяя с ним страх, помогая пережить опыт. Также можно обсудить то, что бабушки и дедушки, например, уйдут раньше, но будут жить в его сердце.

Кроме того, следует донести до чада, что важно заботиться о себе, избегать ситуаций, несущих потенциальную угрозу. Стоит разъяснить их последствия, помогая осознать важность личной безопасности. В ходе беседы можно обсудить конкретные риски: игры и прогулки вблизи строек, высотных объектов; нахождение на улице в темное время суток без предупреждения родителей; общение с незнакомыми людьми.

После обсуждения такой сложной темы важно вернуть ребенка к мысли о жизни. Стоит напомнить: "Сейчас мы здесь, рядом, и будем вместе еще долгие годы".

Чтобы закрепить позитивный настрой, можно предложить запланировать совместное событие: поход в зоопарк, парк развлечений, семейный ужин или другое приятное занятие.

Такой подход позволяет ребенку увидеть, что разговор был важным, но не пугающим, а жизнь продолжается и наполнена радостными моментами. Главное в этом диалоге - донести заботу, поддержку, создавая у ребенка чувство безопасности, уверенности.

А в Самарской области семья не только не боится обсуждать смерть, но и живет в похоронном доме. Мы побывали у них в гостях.