Число сдающих ЕГЭ по профильной математике выросло

Единый госэкзамен по этому предмету выбрали больше 336,5 тысячи человек. Такие данные представили в Рособрнадзоре.

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За год на 6,2% выросло число и тех, кто выбрал физику — почти до 118 тысяч человек. Стало больше в этом году и школьников, которые напишут ЕГЭ по информатике. Среди профильных предметов вырос спрос и на остальные естественно-научные дисциплины — биологию, химию и географию.

Гуманитарные предметы сдаст меньше 11-классников, чем в прошлом году, пишут «Ведомости». Спрос упал на обществознание, историю и литературу, а также на некоторые иностранные языки; реже будут сдавать английский, немецкий и французский. Китайский язык, наоборот, стал популярнее.