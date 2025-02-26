В России захотели запретить доступ в интернет за буллинг и сталкинг

Пришло время вернуться к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям для защиты жертв буллинга и сталкинга.

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Об этом заявляет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе за 2024 год, с которым ознакомился ТАСС.