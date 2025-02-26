Эксперты ответили, могут ли нейросети заменить репетитора

Нейросети могут сократить время на поиск справочной информации при подготовке к ЕГЭ по физике, но не смогут решать нестандартные задачи, их применение должно происходить под контролем опытных преподавателей. К такому выводу пришли эксперты МФТИ, проведя соответствующий эксперимент.

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«Использование нейросетей для подготовки к ЕГЭ по физике может повысить качество обучения за счет ускорения рутинных процессов, однако их применение должно происходить под контролем опытных преподавателей. Такой вывод сделали эксперты МФТИ, протестировав известные нейросети на предмет замены функций репетитора», — сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Эксперты МФТИ предложили Chat GPT создать 10 задач по физике для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам. Сгенерированные задачи имеют очень разное содержание: от общих и расплывчатых формулировок до схожих со стандартными заданиями ЕГЭ. Но всех их объединяет поверхностность формулировок и отсутствие глубинной мысли, отметил студент четвертого курса ЛФИ МФТИ Даниил Баранов, который имеет пятилетний опыт работы репетитором по предмету.

«Вполне возможно, что через некоторое время ИИ сделает шаг вперед и сможет "понимать" физику, но сейчас ему можно сказать что угодно, и он в это "поверит"», — отметил он.

По словам доцента кафедры общей физики МФТИ Павла Попова, нейросеть может существенно сократить время на поиск справочной информации и дать ответы о сути физических явлений.

«При этом алгоритмы не умеют решать задачи, в них просто нет такой функции. С моей точки зрения, ИИ не умеет создавать новое знание, то есть решать нестандартные задачи, с которыми не сталкивалась ранее. Нейросеть не способна к логическому мышлению, — сказал он, добавив, что еще стоит учитывать возможные "галлюцинации" ИИ. — Поэтому ответам нейросети трудно доверять, если вы сами не обладаете должной экспертизой».

Сегодня существуют модели, обученные распознавать рукописные решения по физике или математике, анализировать ошибки в графиках и предлагать эталонные ответы, заметила директор по цифровизации образования МФТИ Дарья Гриц.

«Такие нейросети часто работают в диалоговом режиме: вместо прямого указания на ошибку они задают наводящие вопросы, помогая ученику самостоятельно прийти к решению. Главное преимущество нейросетей - доступность 24/7. Ученики получают неограниченное время для практики, а совмещение занятий с репетитором и работы с ИИ-помощником экономит ресурсы», — подчеркнула она.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году в пятерку лидеров предметов ЕГЭ по выбору вошли физика и химия. Так, в 2025 году на физику зарегистрировались около 117 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем годом ранее.