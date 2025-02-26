Врач объяснил, как помочь детям легче перенести скачки роста

Правильное питание поможет ребенку легче переносить скачки роста — периоды, когда его тело растет очень быстро, из-за чего детский организм не успевает адаптироваться к таким изменениям. Об этом kp.ru рассказал врач-педиатр Антон Прохоренко.

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В рацион важно включать продукты с большим содержанием белка (мясо, рыбу, яйца), кальция (молочные продукты, творог), магния (гречку, орехи), железа (говядину, шпинат) и витаминов. Помимо этого, облегчить состояние детей может физическая активность — легкие тренировки, плавание, упражнения на растяжку.

Родителям также советуют помочь наладить сон ребенка, организовать режим дня и не допускать «залипания» в гаджетах перед сном. Еще один важный фактор — эмоциональная поддержка.

«Дети могут быть вспыльчивыми не потому, что капризничают, а потому что им некомфортно в своем теле. Подростки особенно остро переживают скачки роста, так как изменения во внешности вызывают у них неуверенность в себе. Разговоры, спокойная атмосфера и понимание помогут снизить повышенную тревожность», — добавили в сообщении.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, заведующая педиатрическим диагностическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Лашкова до этого рассказала «Газете.Ru», что бесконтрольное употребление БАДов, особенно в детском возрасте, может нанести непоправимый вред здоровью.