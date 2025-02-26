Семья за одни роды приобрела сразу трех дочек

Семья из Щелкова за одни роды приобрела сразу трех дочек
В Щелковском перинатальном центре под конец февраля родилась первая в этом году тройня. Девочки появились на свет раньше срока, но они здоровы.
Жительница Щелкова Анастасия Петрова родила тройняшек — Софию, Елену и Любовь, теперь в ее семье семь детей — еще одна дочь и три сына.
Девочки родились путем кесарева сечения на 33-й неделе беременности. Из-за преждевременного рождения за девочками наблюдают врачи перинатального центра. Вес новорожденных находится в пределах 1500-1900 граммов.
Главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил, что само по себе рождение тройни — редкость, но рождение в амниотическом пузыре — еще более необычное явление.
«Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — сказал он.
Это первые тройняшки в 2025 году, которые появились на свет в Щелковском перинатальном центре.