Психолог ответила, можно ли применять телесные наказания к детям

Психолог Майя Голубева объяснила, почему физические воздействия в воспитании ребенка не имеют смысла и несут только негативные последствия для подрастающего поколения.

— Физическое влияние — это не способ воспитания, а крик о бессилии и некомпетентности родителя. Оно не учит правильному поведению, а только наносит ребенку психологическую травму, — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что физическое насилие в отношении ребенка формирует в нем агрессивные паттерны поведения. Дети, к которым его применяют, чаще остальных проявляют агрессию в отношении сверстников и взрослых. У них формируется установка, что кулаками можно и нужно решать проблемы.

Кроме того, применение физических наказаний подрывают у ребенка веру в себя, вызывают чувство стыда, вины и беспомощности. Самое страшное — дети начинают бояться родителей. Телесные наказания приводят к тревожным расстройствам, депрессии и прочим психическим проблемам. Дети, которые часто подвергаются насилию, испытывают трудности в учебе и коммуникации с ровесниками.

— Давно доказано, что дети, выросшие в семьях, где принято применять физическую силу, с большей вероятностью будут применять такие же агрессивные методы воспитания к своим детям или партнерам, — объяснила психолог.

По ее словам, стоит спокойно и доступно объяснять ребенку, почему его поведение является неправильным. Он должен знать границы и нормы, однако не стоит забывать хвалить детей, даже за небольшие достижения. Прежде всего, ребенок должен чувствовать родительские любовь и поддержку.

— Воспитание — это процесс, требующий терпения, любви и понимания. Физическое насилие не только неэффективно, но и наносит ребенку непоправимый вред. Вместо этого стоит использовать методы воспитания, основанные на уважении и любви, — заключила психолог в беседе с RuNews24.ru.

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