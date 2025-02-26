В чем вред родительской гиперопеки

Детский психолог для родителей Александра Аныкина заявила, что гиперопека ребёнка помешает ему столкнуться с реальной жизнью.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что желание родителей во всём угодить своему ребёнку, лишь бы он не плакал и не расстраивался, приведёт к тому, что, повзрослев, он не будет иметь опыта проживания проблем.

По словам специалиста, нередко за таким подходом в воспитании стоит страх быть недостаточно хорошим родителем.

В то же время авторитарные способы воспитания вызывают у ребёнка ощущение своей никчёмности, добавила психолог.

«Такой подход травмирует ребёнка, и весь его ресурс уходит в попытки угождать, подстраиваться под ожидания родителей», — заключила эксперт.

Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова в беседе с НСН выразила мнение, что совместная работа психолога и психиатра очень важна.