Как резкий рост ребенка отражается на его организме

Врач-педиатр Антон Прохоренко рассказал, как резкий рост ребёнка отражается на его организме.

В периоды, когда тело ребёнка растёт быстро, детский организм не успевает адаптироваться к происходящим изменениям, цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам специалиста, дети начинают жаловаться на боли в ногах и суставах, усиливается аппетит и меняются вкусовые привычки, появляется раздражительность, возникают проблемы со сном.

«Некоторые дети в этот период становятся более чувствительными к шуму и свету, у них может ухудшаться концентрация внимания», — добавил терапевт.

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