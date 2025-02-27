Ученые выяснили, как тревога влияет на детей

Международная команда ученых выяснила, что мальчики и девочки обрабатывают эмоции на лицах по-разному, и на этот процесс влияет уровень их тревожности. Оказалось, что тревожные девочки демонстрируют сниженную активность мозга при просмотре счастливых лиц, в то время как тревожные мальчики, наоборот, показывают повышенную активность в тех же зонах. Работа опубликована в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).

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Ученые изучили 191 ребенка и подростка в возрасте от 6 до 15 лет. Все участники были здоровыми и не имели диагностированных психиатрических или неврологических заболеваний.

Перед экспериментом родители заполнили анкету, оценивающую уровень тревожности их детей. Затем детям провели сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, отслеживая активность мозга во время просмотра изображений лиц с разными выражениями – злыми, счастливыми и нейтральными.

Важно, что участников не просили оценивать эмоции – их задача была определить пол человека на фото. Такой косвенный метод позволил выявить естественные реакции мозга на эмоциональные сигналы.

Оказалось, что просмотр злых лиц вызывал активность в правой веретенообразной извилине – области, отвечающей за обработку лиц. Это подтверждает, что злые выражения привлекают особое внимание мозга. А при просмотре счастливых лиц наблюдались значительные различия в зависимости от пола и уровня тревожности.

У тревожных девочек активность в областях мозга, связанных с обработкой лиц и памяти, была снижена при просмотре счастливых лиц. У тревожных мальчиков, напротив, активность в тех же областях повышалась. Это говорит о том, что тревожные мальчики и девочки по-разному воспринимают позитивные эмоции, что может объяснять различия в их социальном поведении.

Эмоции на лице – ключевой инструмент общения. Способность правильно интерпретировать выражения играет важную роль в социальном взаимодействии. Эти данные помогают лучше понять, как тревожность влияет на развитие социальных навыков у детей разного пола.

Будущие исследования могут помочь разработать более эффективные методы психологической помощи детям, учитывая их индивидуальные нейробиологические особенности.