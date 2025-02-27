Нос и губа у ребенка, чье лицо сгрызли собаки, практически нежизнеспособные

Нос и губа у ребенка, на которого напали собаки в Сочи, "практически нежизнеспособные, прожеванные". Об этом заявил хирург, оперировавший мальчика, передает Telegram-канал Рен тв. Отец ребенка Валентин Королев рассказал, что врачи зашили один сосуд диаметром около 0.1 мм. "Лоскут немного кровит. Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим", — написал хирург отцу мальчика. По словам Королева, главный врач больницы говорил о необходимости извлечь из собак оставшиеся фрагменты лица мальчика. Он добавил, что хозяин собак не возражал против того, чтобы усыпить животных и извлечь их. 26 февраля в поселке Лесное неподалеку от Красной поляны в Сочи две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на девятилетнего ребенка, разорвав ему лицо. Мальчика санавиацией транспортировали в краевую больницу. Его отец рассказал, что части лица были упакованы и вертолетом отправлены в Краснодар.