Какое будущее планируют родители своим детям

Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали в сфере IТ, медицинских или инженерных услуг. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования. Опрос показал, что среди респондентов, которые видят своего ребенка врачом, большинство сами — медики. Говоря о собственном деле, почти 70% опрошенных хотели, чтобы их ребенок владел своим бизнесом. В топ пять наименее желаемых профессий, по мнению родителей, попали: блогер, автомеханик, воспитатель или няня, актер, агент по недвижимости. Далее в списке мастер ногтевого сервиса, бухгалтер, продавец-консультант и учитель.

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При этом, несмотря на все предпочтения, больше половины опрошенных считают, что успех в карьере и стабильный заработок зависит не от сферы специальности, а от индивидуальных способностей и упорства.