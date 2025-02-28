Как защитить здоровье современных школьников

За последние 30 лет идёт неуклонное ухудшение здоровья детей по многим показателям. Так, за 20 лет распространённость подросткового ожирения выросла в 6 раз. Нарушения осанки и зрения, хронические заболевания, психическое неблагополучие, репродуктивное здоровье – по всем критериям показатели стали заметно хуже.

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Такие данные привёл в своём докладе Андрей Мартюшев-Поклад, ст.н.с. НИИ реабилитологии ФНКЦ РР, заместитель генерального директора по науке Союза «Здоровье Здоровых», к.м.н., в рамках круглого стола «Формирование привычек здоровья школьников — новый драйвер развития индустрии здоровья в России», который прошёл 3 февраля в Общественной палате РФ.

Мероприятие было организовано Комиссией по просвещению и воспитанию Общественной Палаты РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и Союзом «Здоровье Здоровых» при поддержке Российской Академии Наук, Национальной курортной ассоциации, Фонда поддержки социальных проектов, проектного офиса направления «Превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы.

От чего зависит состояние здоровья ребёнка?

Андрей Мартюшев-Поклад напомнил слова Юрия Лисицына, выдающегося специалиста в области социальной гигиены, д.м.н., профессора, академика РАМН, который утверждал, что состояние здоровья населения на 70 – 75% зависит от образа жизни и внешней среды, что во многом определяет семья. Причём, самый большой вклад в здоровье вносит образ жизни (порядка 50%), а такие факторы, как медицинская помощь, наследственность и внешняя среда – примерно по 15% каждый.

Следовательно, для изменения негативных тенденций, связанных со здоровьем школьников, необходимо с детства прививать привычки здорового образа жизни. И для этого нужно создавать благоприятные условия на всех уровнях – это и семья, и организованный коллектив, и система медицинской помощи. Другими словами, важно, чтобы ребёнок рос и развивался в «здоровьесбергающей» среде – только в таком случае можно достичь хороших результатов.

Какой он, современный ребёнок?

Однако, чтобы находить эффективные пути взаимодействия с подрастающим поколением, важно понимать, что современные подростки значительно отличаются от тех детей, которыми когда-то были их родители.

Так, Татьяна Батышева, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ, главный внештатный детский специалист по неврологии ДЗ г. Москвы, директор НПЦ ДП ДЗМ, зав. кафедрой неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста РУДН, профессор, д.м.н., рассказала об особенностях психического здоровья детей и подростков.

Как отметила эксперт, с биологической точки зрения современные школьники – это «такие же дети, как и много лет назад». Однако, важно понимать: жизнь значительно изменилась за последние годы, а решать новые задачи «приходится с помощью всё того же инструмента».

Татьяна Тимофеевна назвала четыре признака современного ребёнка: «мозг в осаде», «инфоксикация», поколение «копировать – вставить», плюс – постоянная информационная перегрузка.

Как это отражается на состоянии подростков? Нарушается сон, возникает и усиливается ощущение тревоги, человек постоянно думает, анализирует, беспокоится – в итоге снижается способность принимать обдуманные решения, наступает «аналитический паралич»: «когда операционная память настолько переполнена деталями, а общая картина так сложна, что принять решение становится невозможно», прокомментировала Татьяна Батышева.

Так называемое «клиповое мышление», характерное для подрастающего поколения, – одна из причин того, что именно подростки часто используются мошенниками. Людям с таким мышлением сложно выстраивать причинно-следственные связи, проводить критический анализ объектов. В частности, одним из наглядных примеров могут служить результаты исследования, проведённые Приволжским исследовательским медицинским университетом: оказалось, что современные школьники читают в два раза быстрее, по сравнению с участниками аналогичного исследования в 2014 – 2015 годах. Однако ошибок в понимании они делают больше в 1,5 – 1,7 раза.

«Сегодня каждый из нас может сделать клик или «спросить Алису» – нет необходимости в долгосрочном сохранении и целевой установки на длительное запоминание. А значит, не активизируются определённые зоны мозга, которые ответственны за это», – поделилась Татьяна Тимофеевна.

При этом, заметила специалист, «клиповое мышление» имеет и некоторые «сильные стороны». В их числе – адаптация к повышенной информационной нагрузке, развитие навыков многозадачности, высокая скорость восприятия информации, которая поступает по разным каналам, и переключения с одной темы на другую.

Что можно сделать?

«Таким образом, и родительскому, и профессиональному сообществу есть о чём задуматься, а главное – сделать правильные выводы, чтобы не потерять наше прекрасное поколение», – считает спикер.

Какие меры помогут изменить ситуацию в лучшую сторону? Татьяна Батышева предложила следующие шаги.

Формирование национальной модели информационной безопасности несовершеннолетнего. Родители и педагоги должны сформировать у детей правильный информационный фильтр, который позволит детям адекватно использовать данные, полученные из глобального информационного пространства. Создание актуального электронного ресурса для родителей, который бы своевременно оповещал о новых рисках для детей в цифровом пространстве и предлагал пути решения. Внедрение релаксационных практик в жизнь детей и подростков на регулярной основе. Дозирование информационной и физической нагрузки. Активное использование спорта как профилактики цифровой и других видов зависимостей.

Питание как часть ЗОЖ

Образ жизни, от которого, как уже сказали, наполовину зависит здоровье человека, включает многие аспекты, но один из главных – это режим и качество питания.

На это обратила внимание в своём выступлении Ольга Милованова, директор по маркетингу компании NL International – стратегического партнёра центра компетенций «Персонализированное питание» Союза «Здоровье Здоровых», отметив, что правильное рациональное питание – неотъемлемая составляющая здоровья.

«У нас темп жизни сегодня такой, что мы, в принципе, не успеваем полноценно поесть. Это ситуация со взрослыми, но и с детьми примерно то же самое. Сейчас многие родители делают из детей «джедаев» – активность сумасшедшая, занятость высочайшая, и дети часто находятся вне поля зрения родителей. И что они едят в этот момент – большой вопрос. Как правило, дети выбирают себе перекусы, если проголодались, по двум критериям: это должен быть доступный продукт, который не надо готовить и легко найти – в ларьке, автомате, ближайшем магазине. И второе – чтобы он был вкусный, с точки зрения детей. Мы видим, что самая растущая категория на данный момент – это фастфуд. В супермаркетах увеличиваются полки с полуфабрикатами и готовой едой. Что может предпринять российский производитель, кем мы являемся, для того, чтобы изменить ситуацию? В первую очередь, мы должны производить полезные и вкусные функциональные продукты для того, чтобы у людей всегда был выбор в ситуации ограниченности во времени», – рассказала эксперт.

Как один из шагов, Ольга Милованова анонсировала запуск совместной образовательной программы для школьников с Союзом «Здоровье Здоровых» и Национальной родительской ассоциацией, цель которой – прививать привычки осознанного отношения к своему питанию у подрастающего поколения.

Ирина Галанова, руководитель центра компетенций «Школа организаторов сообществ и проектов Движения «Здоровье Здоровых», член Координационного совета НРА, в своём выступлении «Отличные привычки: инструменты и технологии формирования» акцентировала важность популяризации привычек здоровья через события и мероприятия – такие, как совместные мероприятия с родителями и партнёрами, встречи с лидерами индустрии здоровья, проведение квестов, конкурсов и фестивалей.

Об одном из таких проектов, который уже реализуется, рассказала Ольга Милованова. В настоящее время проходит конкурс «Культура питания», который запустила компания NL International совместно с коалицией здоровья БРИКС в рамках международных детских Творческих игр стран БРИКС в Москве.

«Культура питания» – творческий конкурс коротких видеороликов для детей от 12 до 18 лет, цель которого – в лёгкой, доступной и креативной форме донести до молодого поколения базовые знания о правильном и сбалансированном питании.

Снимая ролики (а это наиболее привычный формат для подростков), юные участники получат полезную информацию о своём здоровье и принципах правильного питания. Кроме этого, в рамках конкурса будет регулярно публиковаться образовательный контент на конкурсном сайте и в соцсетях проекта.

В целом, по итогам мероприятия, эксперты выдели следующие актуальные задачи, над решением которых необходимо работать и профессиональному, и родительскому сообществу: просвещение в области здоровья, внедрение организационной модели ЗОЖ, создание информационно-коммуникационной среды, популяризация профессий индустрии здоровья, а также формирование сообщества и подготовка «активистов здоровья».