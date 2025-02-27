В Госдуме призвали не демонизировать ЕГЭ

Люди, критикующие ЕГЭ, руководствуются устаревшими представлениями, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, основная часть претензий затрагивает качество преподавания, а не сам экзамен.

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«Насколько я могу судить, значительная часть претензий к единому государственному экзамену очень живо напоминает такое поведение: вынул из подмышки термометр, увидел, что на нем 38,5, и разбил его с размаху об стену. Значительная часть претензий к нынешнему ЕГЭ касается самой системы преподавания. ЕГЭ действительно совершенствуется, а те, кто его критикуют, руководствуются устаревающими представлениями и впечатлениями», — сказал Вассерман.

Он отметил, что ЕГЭ был нацелен на проверку запоминания фактов, однако в России стараются отойти от такой системы преподавания. На данный момент, по словам депутата, обучение стараются нацелить на понимание, а не заучивание.

«Соответственно, единый государственный экзамен меняется, и с каждым годом там все меньше доля вопросов на запоминание фактов и все больше доля вопросов на понимание закономерностей. Более того, лично я даже состыковал Федеральный институт педагогических измерений, разрабатывающий задания для ЕГЭ, с несколькими специалистами и учебными пособиями по разработке вопросов для интеллектуальных игр. В наших играх уже давным-давно знают, как составлять вопросы не на знание, а на понимание», — добавил Вассерман.

По его словам, в ближайшие год-два вопросы на понимание будут составлять целенаправленно. На данный момент, как отметил депутат, еще сохраняется доля случайности.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что термин «ЕГЭ» следует заменить на новый, так как нынешний набил оскомину учителям, родителям и школьникам. По словам парламентария, упоминание экзамена также стоит исключить из информационного поля, чтобы не вызывать неприятные ассоциации.