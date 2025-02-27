Эксперт ответил, возможно ли ввести верификацию по возрасту в интернете

Иностранные сайты не заинтересованы в верификации личности.

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Подростки всегда смогут найти способ для создания аккаунта.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился президент Международной академии digital-коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.

«Маркировки существуют давно, но я не понял, как они собираются применяться везде. Как это технически будет реализовано? Регистрация в любой соцсети и так с 18 лет. Понятно, что большинство детей сидят везде. Получается, что регистрация только через аккаунт "Госуслуг" должна быть, но у нас и так есть возможность в соцсети зайти через "Госуслуги", или привязать аккаунт к соцсети, чтобы получить галочку верификации. Но как быть с незаблокированными западными соцсетями? Они явно на это не пойдут, никакая верификация им не нужна. При этом у них тоже есть такое требование по возрасту. Если мы откроем пользовательское соглашение любой соцсети, везде будет указано, что минимальный возраст — 18 лет. Мы можем пытаться отрегулировать это как угодно, но дети всё равно найдут способ зарегистрироваться».

Ранее Татьяна Москалькова призвала законодательно регламентировать процессы подтверждения возраста пользователей в интернете. Это требуется для защиты несовершеннолетних от негативного контента, заявила уполномоченный по правам человека в РФ в докладе за 2024 год.