Как в России планируют защищать детей от собак

Рабочая группа Госдумы сформировала меры по защите детей (и не только) от нападения собак. Законопроект будет подготовлен 28 февраля, Совету Госдумы его представят 3 марта.

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К разработке мер привел тот факт, что за несколько последних дней в России произошел ряд нападений собак, жертвами которых стали в том числе и дети - так, в Ставрополе стая насмерть загрызла девочку, в Сочи домашние хаски серьезно травмировали мальчика.

Согласно готовящимся нормам, регионам дадут право самостоятельно решать судьбу отловленных бродячих собак: оставлять их в приютах или усыплять, сообщила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Рабочая группа согласилась, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на свободу запрещtн. При этом отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска владельцев перед принятием решения об усыплении или дальнейшем содержании в приюте. Должны быть приняты все возможные меры по поиску хозяев.

Останина также отметила, что регионы смогут продлить этот срок. Кроме того, ждать будут больше месяца, если отловленная собака - с ошейником, либо животное чипировано, а также если четвероногий остался один после смерти хозяина.

Кроме того, депутат не исключила, что будет введен переходный период после принятия закона, в ходе которого нельзя будет усыплять пойманных бесхозных животных, а также отпускать. Предстоит создать больше собачьих приютов.

Могут быть подготовлены и другие изменения. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов предложил, в частности, ужесточить уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди (наказывать как за причинение смерти по неосторожности).

Комментарии

Дмитрий Гусев, депутат Госдумы (СРЗП):

— В 2018 году мы приняли закон, который должен был решить вопрос с бездомными животными. Идея была следующая: в регионах отлавливают собак, стерилизуют и выпускают обратно. Такие псы не агрессивны, не плодятся. На это даже деньги выделили. Где власти сработали четко - Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Самара, Саратов - там с бездомными животными порядок. А где забили - там стаи собак до сих пор нападают на людей, особенно детей. Такие случаи кровь в жилах леденят.

В 2023 году регионам разрешили не только отлавливать, но и убивать собак. Наверное логика была такая - проще убить, чем все организовать нормально. "Справедливая Россия - За правду" тогда выступала против поправок. За полтора года несколько регионов приняли такие законы. Но статистика показывает, что число нападений не уменьшается. Убивать или не убивать - даже не в этом дело. Закон 2018-го и так был нормальным, просто надо его выполнять.

Откуда вообще берутся бездомные собаки? Люди заводят щенков, а потом выбрасывают на улицу. Вот и вся история. Решение - персональная ответственность. Купил собаку - отвечай за нее. Нужен реестр: все владельцы и питомцы на учете. Умер пес? Покажи справку. Сбежал? Докажи, что не выгнал. Собака - это по закону имущество, как машина. Машину же не бросишь просто так - налоги, бумаги, учет. Почему с собаками иначе? Если не справляешься - сдавай в приют, но плати за него. Выбросил пса, а его поймали? Штраф - пусть государство не тратит свои деньги на отлов и стерилизацию. Все защитники животных, волонтеры и владельцы приютов, кстати, за такой подход. Это не про жестокость, а про порядок. Реестр и ответственность - и проблема разрешится, вот увидите.

Сергей Алтухов, депутат Госдумы (ЕР):

— Участились случаи нападения на людей бродячих и бесхозных крупных собак. Особенно болезненно, когда страдают дети. Человеческая жизнь - это безусловная ценность. Выбирая между безопасностью человека и жизнью животного, приоритет безусловно должен быть на стороне человека. Случай с хаски в Сочи - вопиющий. И он ярко показывает необходимость не только контроля за бродячими собаками, но повышения ответственности хозяев животных. Регуляторику надо расширять: ввести паспортизацию домашних животных, какие-то критерии ухода, в том числе регулярное кормление, осмотр ветеринара. И в случаях, когда не соблюдается - принимать меры, вплоть до изъятия питомце.

Николай Будуев, депутат Госдумы (ЕР):

— Законопроект готовится важный и нужный. Мы много лет говорим о нем и принимаем меры, но, очевидно, тех штрафов, которые есть сейчас, не хватает. Проблема нападения собак на людей, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и в Якутии, усугубляется несколькими факторами.

Самовыгул бойцовских собак: Владельцы крупных пород, часто бойцовских, оставляют собак без присмотра, не заботясь о последствиях. Это связано с недостаточным контролем со стороны владельцев и отсутствием должной ответственности.

Добавьте к этому и нарушение законов, несмотря на принятые нами законы, многие владельцы игнорируют требования о намордниках для крупных собак и выводя на выгул своих питомцев без него, что повышает риск нападений.

Знаете, что характерно: в ряде регионов вместо системного решения проблемы (отлов, стерилизация, чипирование, контроль) происходит коррупция и нецелевое использование средств, выделенных на борьбу с бездомными собаками. Это приводит к циклическому повторению проблемы: отлов, умерщвление, и появление новых собак. В некоторых случаях, возможно, даже существует нелегальный бизнес на отлове и утилизации собак.

Чтобы избежать всего этого, необходимо:

Значительно повысить штрафы за нарушение правил выгула собак, особенно крупных пород. Штрафы должны быть существенные, чтобы мотивировать владельцев соблюдать закон. Во многих странах бойцовские собак приравнены к потенциально опасным орудиям;

Обязательное чипирование всех собак. Это позволит отслеживать владельцев и предотвращать самовыгул;

Обеспечить строгий контроль за расходованием средств и качественное исполнение программы во всех регионах, независимо от уровня власти;

Пресекать деятельность нелегальных питомников;

Просветительская работа. Необходимо повышать осведомленность населения о правилах содержания и выгула собак, а также о последствиях несоблюдения этих правил.

Только комплексный подход, включающий все эти меры, позволит снизить количество нападений собак на людей и обеспечить безопасность граждан.