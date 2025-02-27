Проект о сдаче ОГЭ только по двум экзаменам могут расширить

В законопроект о сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам могут войти еще шесть регионов. Об этом заявила глава Госдумы по просвещению Ирина Белых в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово, Кузбасс предоставили документы, которые подтверждают их готовность присоединиться к пилотному проекту.

«Они проанализировали состояние отрасли среднего профессионального образования у себя в крае, республике или регионе и решили принять участие», — отметила Белых, добавив, что вместе с указанными регионами в число участвующих в инициативе регионов выросло до 11.

Законопроект определяет особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования с 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. В этих субъектах для получения аттестата выпускникам, согласно документу, будет необходимо сдать экзамен по двум предметам — русскому и математике — а не по четырем, как раньше.

Авторы законопроекта также предложили опробовать новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы за счет средств региональных и местных бюджетов.