Депутат заявил о значимости ЕГЭ

Сейчас у ЕГЭ нет альтернативы, это наиболее объективная форма оценки знаний. Об этом в интервью «Парламентской газете» 27 февраля заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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Как отметил депутат, ЕГЭ обеспечивает равные возможности для поступления в вузы как для выпускников из регионов, так и для школьников из крупных городов. Мажуга подчеркнул, что утверждения критиков о том, что ЕГЭ — это «лотерея», не соответствуют действительности.

Парламентарий отметил, для успешной сдачи ЕГЭ требуются различные навыки. В ближайшее время, например, планируется введение практической части в экзамены по химии и биологии, что позволит дополнительно оценить знания школьников.