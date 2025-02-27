В Совфеде дали совет, как сэкономить на хобби детей

Россияне могут сэкономить на хобби детей, привлекая их к рисованию, оригами, мини-архитектуре из спичек, поделкам из пластиковых бутылок, лепке из пластилина, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Чтобы сэкономить на хобби детей в 2025 году, можно посоветовать целый ряд хобби и некоторые лайфхаки, которые знакомы мне с раннего детства. Например, рисование, которое не требует больших затрат. Альбом с красками и карандашами не стоит много. Своими же силами можно изготовить и красивую бумагу с мраморным рисунком для других поделок — процесс несложный и очень увлекательный для детей. Оригами – тоже прекрасное хобби. Считаю незаслуженно забытыми такие занятия, как мини-архитектура из спичек и поделки из пластиковых бутылок, лепка из пластилина», — отметила сенатор.

По ее словам, сбор гербария — недорогое и очень полезное хобби, которое помогает детям познавать окружающий мир. Сенатор уточнила, что старт практически бесплатный: нужно лишь свободное время, толстая книга для просушки листиков и тетрадь (альбом) для их хранения.

Епифанова сказала, что можно заниматься с ребенком бюджетной фотографией и использовать для этого самый простой смартфон — это дополнительных затрат не требует, а вкус и глазомер хорошо развивает.

Сенатор добавила, что повсюду есть библиотеки, и там бесплатно можно брать книги на любой вкус и читать вместе. Епифанова уточнила, что хорошим хобби может стать приготовление домашней пищи. Дома на подоконнике можно выращивать не только цветы, но и мини-огород, добавила эксперт.

По ее словам, самое главное — не надо думать, что дорогостоящие увлечения для ребенка являются лучшими.