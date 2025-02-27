Как госпитальные школы помогают тяжелобольным детям получить образование

Что такое 10 лет для истории? Малость. Но в данном случае срок громадный. Потому что речь о жизни детей, страдающих тяжелейшими заболеваниями. В этом году первое десятилетие уникальному проекту "Госпитальная школа "УчимЗнаем". И мы беседуем с человеком, который это придумал, сделал неотъемлемой частью своей жизни. Который с утра до ночи "учит - знает" детей, на долгое время прикованных к больничной койке.

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Десять лет назад мы и познакомились с Сергеем Шариковым в моем любимом центре имени Димы Рогачева. Сергея привел туда академик Александр Румянцев, создавший, много лет руководивший, а ныне президент этого центра. Кстати, у них явное родство душ. Например, такая деталь: оба родились в феврале. Почти в один день, но с разницей в 20 лет. Шарикову в этом году 55. Тоже повод для разговора. Но поймать его непросто.

Это когда-то в Центре Димы Рогачева была первая и единственна школа. Сегодня только в России их уже 67. А еще международное сотрудничество. Накануне профессор Сергей Шариков вернулся из Узбекистана, где за четыре года открылись восемь госпитальных школ. Завтра летит в Кыргызстан: там этот проект только начинается.

Сергей Витальевич, тут, видимо, надо пояснить: не все же знают, что это за уникальное явление госпитальные школы "УчимЗнаем". Но для начала маленькая справка. Вы москвич, выпускник педуниверситета. По специальности историк. Начинали старшим вожатым, учителем, руководителем школ и управленцем. Давно знакомы и дружите с академиком РАО Евгением Ямбургом. Ямбург дружит с академиком Румянцевым. Так образовался тандем людей неравнодушных, тех, кто убежден: долго болеющий ребенок должен иметь возможность жить нормальной жизнью. Именно нормальной! Не выброшенным из нее. Не однажды отмечено: долго болеющие дети особенно хотят учиться?

Сергей Шариков: Да, для них школа - это как связь с жизнью за больничными стенами. Президент России на открытии Центра Рогачева сказал, что дети, которые так тяжело болеют, должны жить полноценной жизнью. А значит, не только получать лечение, но и учиться, заниматься творчеством, думать о хорошем.

Мне рассказывали, что ваша мама всегда говорила: "Как отвела Сережу в первый класс в школу, так до сих пор забрать оттуда не могу". Это выдумка?

Сергей Шариков: Это правда. Вся моя жизнь связана с образованием. Поэтому для меня предложение создать школу для особых детей было особо интересным. Ведь это школа, которая действует в неестественной для школы среде.

Сколько знаю вас, никогда не слышала жалоб на трудности создания таких школ, на непонимание от тех организаций, где вы создаете школы. Или это ваше везение?

Сергей Шариков: Можно сказать, и везение. Точнее, понимание. Очевидно же: есть две главные профессии, которые "не смоет" никакой искусственный интеллект, никакие новейшие технологии. Это медицина и образование. Учить и лечить. Да, мы педагоги, мы учим детей. Но и дети учат нас. Учат многому. Прежде всего добру и милосердию, умению преодолевать любые трудности во имя будущего.

То есть?

Сергей Шариков: Отвечу. За десять лет мы увидели, что взрослые пациенты, которые болеют долго, себя часто жалеют. И если что-то можно не делать, они этого не делают. Дети - наоборот. Они ставят перед собой самые высокие планки. И даже в больнице сдают ЕГЭ, хотя могли бы его не сдавать. Люди, которые не знакомы с жизнью детей в больнице, часто удивляются: "У вас что, онкобольные дети сдают ЕГЭ? Вы что, издеваетесь?" Они не понимают, что в больнице ни одного ребенка нельзя заставить сделать что-то: он находится на лечении. Просто сами дети не хотят терять ни одного дня своей жизни. Мне приходилось тяжелобольного отговаривать сдавать ЕГЭ. А ребенок настаивает. Все просто: ребенок до болезни имел планы и мечты. И ни одна болезнь не может это отнять.

Сергей, вы сами ведете занятия? Кто их ведет? Откуда кадры? Мы же твердим, что учителей не хватает.

Сергей Шариков: Признаюсь: скучаю по живой работе с детьми. Но ведут занятия специально подготовленные педагоги.

Где вы их берете? У них зарплата выше, чем у других учителей? Что движет ими? Или не только дурной пример заразителен?

Сергей Шариков: Не скрою, в Москве достойная зарплата у наших учителей. Но поверьте, не это самое главное! Не каждый учитель готов к встрече с тяжелобольным ребенком. Для этого нужно понимать, зачем ты идешь к этим детям. Чувствовать свою миссию.

Здесь ты не только учитель физики, математики, литературы... Прежде всего - целитель. И с помощью образования помогаешь выздоровлению. Не всегда выздоровлению: раковые болезни иногда остаются на всю оставшуюся жизнь. И эта жизнь должна быть полноценной.

Но есть статистика, в наше время она всем доступна: 10 процентов заболевших спасти не удается. Только что прошедшая неделя борьбы с онкологическими заболеваниями свидетельствует: узды на рак нигде в мире нет. Лишь интернет говорит, неизвестно с чьих слов: появится (появилась?) волшебная таблетка от рака. Увы, природа пока сильнее нас. А известное мичуринское выражение: "Не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее - наша задача" вряд ли оправданно. Диктат природы отменить практически невозможно. Так можно понять тех, кто иногда спрашивает: зачем таким детям школа?

Сергей Шариков: Да, нам часто, особенно вначале, задавали этот вопрос. Теперь почти не задают. Напротив! Просят открыть очередную школу, в том числе и в детском хосписе. Дело в том, что госпитальная школа нужна не только ребенку, но и его семье.

Знаю, вы поддерживаете связь с родителями ушедших детей. Горькие встречи?

Сергей Шариков: Горькие. Но и светлые. Мы вспоминаем прекрасные моменты жизни ребенка. Его успехи в госпитальной школе. Что очень важно для родителей? Наша школа умудряется переключать внимание ребенка со страданий на возможность познания окружающего мира, занятий по интересам, на творчество и хобби и, наконец, общение. Друзья, которые появились в период болезни, самые настоящие, самые понимающие.

Госпитальные школы приобрели, без преувеличения, мировую известность. Сейчас уже никому не важно, с чего все начиналось, откуда взялись энтузиасты, что ими двигало. Сейчас на повестке дня не просьба, а требование: нужна госпитальная школа. И не только, как мы уже сказали, в нашей стране и, конечно же, не только для детей, болеющих раком. Мы писали о такой школе в центре трансплантологии и пересадки органов, который возглавляет академик Сергей Готье.

Сергей Шариков: А в 2023 году в Подольске президент открыл реабилитационный центр "Кораблик". Там тоже есть наша школа. И при ее открытии еще раз было отмечено: образование помогает детям ставить цели и быстрее выздоравливать.

А где еще в ближайшее время будут открыты школы?

Сергей Шариков: Впереди открытие федеральных центров реабилитации в Евпатории и в Новосибирске. И там тоже будут наши школы. В планах в этом году открыть школы в Чеченской Республике, Республике Бурятия и в Кабардино-Балкарии.

Похоже, и за рубежом власти внимательны к созданию таких школ. Не случайно же правительство Узбекистана наградило лично вас государственным знаком "Почетный работник народного образования Республики Узбекистан"?

Сергей Шариков: Именно так. И я воспринимаю эту награду вовсе не как личный успех, а как успех моей российской команды проекта "УчимЗнаем". Кто в нее входит? Если я начну перечислять, то не хватит всех полос "Российской газеты". Только скажу: вниманием со стороны государственных органов, в том числе и образования, мы не обделены.

Здесь ты не только учитель физики, математики, литературы. Прежде всего - целитель. И с помощью образования помогаешь лечению и выздоровлению ребенка.

Мы давно уже не чудо. Мы - повседневность российского образования. Без этого оно немыслимо. И, может, наши успехи связаны с тем, что мы не воспринимаемся как отдельно взятая школа. Мы, повторюсь, часть системы российского образования. И, что очень важно, обязательная ее часть. Бесплатная для наших детей. Такого нет нигде в мире.

Пример заразителен. Особенно пример архиположительный и важный. Вы почему-то не сказали о том, что в Петербурге в Институте детской онкологии имени Раисы Горбачевой помогали открывать школу педагоги, непричастные к госпитальной педагогике.

Сергей Шариков: Это правда. Потому что не только здоровые люди нужны больным. Но и больные нужны здоровым. Они помогают лучше понимать и сеять добро.

У госпитальных школ есть особенность: они немыслимы без участия родителей?

Сергей Шариков: Семья всегда рядом со страдающими ребенком. И это важно учитывать. Важно уметь ладить не только с детьми, но и с их близкими. Да, они могут быть капризны, несправедливы, могут придираться по мелочам. Никогда не отталкивайте никого из них! Без них нам не справиться. Мы соучастники спасения.

Знаю, вам иногда сочувствуют. Дескать, жизнь и так полна разных отрицательных явлений, и постоянное нахождение рядом с болью, со страданием...

Сергей Шариков: Не надо нам сочувствовать! Такова наша профессия. И в ней всегда много радости. Вот два ученика нашей школы, которые долго лечились в Центре имени Рогачева и в Морозовской детской больнице, стали нашими коллегами по обучению больных детей.

За 10 лет только в Москве в наших госпитальных школах прошли обучение 60 тысяч детей. Большинство из них продолжают свой жизненный путь, пишут нам письма, рассказывают о своих успехах. У некоторых из них свои семьи, дети.

Сугубо личный вопрос. Для того чтобы создавать, руководить, преподавать в такой школе, обязательно быть добрым?

Сергей Шариков: Наша профессия не для злых. И общеизвестный факт: добрые живут дольше.