Как из-за покупки билетов можно потерять все: схемы обмана ЕГЭ

Родители и школьники массово жалуются на сайты и группы в социальных сетях, где продают ответы на ЕГЭ. Как не стать жертвой злоумышленников, «Газете.Ru» рассказали эксперты «Онлайн-школы №1».

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Часто школьники ищут простых решений и идут на крайние меры: покупают готовые ответы на ЕГЭ. Чтобы их найти, не надо быть детективом: в соцсетях и мессенджерах полно групп, которые могут оказать эту «медвежью» услугу. Старшеклассники и их родители теряют на подобных сделках от 1 до 500 тысяч рублей ежегодно.

«Многие подростки покупают готовые ответы у мошенников из-за страха или желания сдать экзамены на высший балл. Это представляет собой не только серьезную угрозу для их будущего, но и последствия для психики в виде стресса и повышенной тревожности», — говорит психолог «Онлайн-школы №1» Кира Гольдштейн.

Самая популярная схема, которая используется мошенниками из года в год, — это обещание отправить школьнику задания контрольно-измерительных материалов (КИМ) или/и готовые решения. По традиции сделка обрывается, как только мошенники получают аванс.

Чуть менее популярна схема «ЕГЭ под ключ», когда школьнику предлагают надиктовать ответы через специальный микронаушник. Результаты ЕГЭ таких выпускников автоматически аннулируются. Как и результаты экзамена тех ребят, которые поделились своими заданиями в интернете.

И, наконец, на третьем месте по популярности — продажа бюджетных мест в вузе. Будущему абитуриенту предлагают «сделать бронь» на случай неудачи на ЕГЭ. Как итог, родители выпускника теряют деньги, а сам он — возможность оплатить свое обучение в университете.

Так, в 2024 году аннулировано 44 работы участников ЕГЭ, чьи контрольно-измерительные материалы были опубликованы в интернете. Ежегодно в Рособрнадзор поступает около 10 обращений от родителей о том, что в социальных сетях продают якобы готовые ответы на ЕГЭ. Аналитики Angara Security в 2024 году выявили 83 мошеннические площадки, которые используют тематику подготовки к ЕГЭ для продажи «ответов». Это в три раза больше площадок, чем в 2023 году.

Юрист «Онлайн-школы №1» Татьяна Чечкова предупреждает, что большинство схем, связанных с ЕГЭ, можно отнести к мошенничеству, а значит, злоумышленники рискуют получить реальный срок или крупный штраф согласно статье 159 УК РФ.

«Если ваш ребенок приобрел ответы, в первую очередь выясните, какую информацию, в том числе персональные данные, он передал мошенникам (пароли, данные банковских карт). Примите меры по их защите», — говорит Чечкова.

После этого нужно обратиться в полицию. Можно пойти в ближайший отдел или подать заявление на официальном сайте МВД. Однако многие школьники выбирают скрывать свой поступок от родителей и учителей из-за страха понести реальное наказание в виде штрафа или аннулирования результатов.

«В таких случаях ни родителю, ни ребенку ничего не грозит. Они будут являться заявителями. Но если ученику каким-то чудом удалось купить настоящие ответы на ЕГЭ, его могут действительно наказать — аннулировать результаты экзамена», — говорит Чечкова.

Психолог Гольдштейн уверена, что поддержка со стороны учителей и родителей в силах предотвратить необдуманные поступки подростков.

«Мамам и папам следует вовремя провести разговор с детьми о возможных рисках и последствиях таких решений. Важно, чтобы ребенок чувствовал поддержку и доверие со стороны семьи, а не страх наказания. Разговор должен быть открытым и честным, без осуждения, но с акцентом на серьезность возможных последствий. Нужно объяснить подростку, что покупка готовых решений — это не выход из ситуации, а путь к проблемам, которые могут затмить все достижения», — говорит психолог.

Чтобы справиться с напряжением, важно подойти к подготовке с умом. Разделение процесса на маленькие конкретные этапы снизит ощущение загруженности. А хорошо составленный график поможет не только повысить продуктивность, но и избежать чувства усталости, которое усиливает тревогу.