Педиатр предупредил об опасных последствия подбрасывания грудничков

Подбрасывание грудных детей в воздух может привести к тяжелым травмам, включая повреждение шеи и головного мозга, заявил NEWS.ru педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. По его словам, особенно опасны такие игры для младенцев в первые шесть месяцев жизни, когда их мышцы еще не окрепли.

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«Подбрасывание ребенка вверх чревато серьезными травмами, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. Мышечный каркас у грудных детей еще не окреп, особенно шейный отдел. Дети в первые шесть месяцев только учатся держать голову, поэтому данный участок наиболее подвержен травмам. Последствия подбрасываний могут проявиться не сразу», — пояснил Шахвеледов.

Кроме того, по мнению специалиста, подбрасывание младенца может привести к его падению с большой высоты, что грозит серьезными повреждениями. Также педиатр отметил, что, помимо физических рисков, подобные игры могут негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребенка.

«Когда ребенок подбрасывается в воздух, он может упасть с большой высоты и удариться о твердую поверхность, что может привести к серьезным повреждениям. Также подбрасывание ребенка может нарушить его доверие и негативно повлиять на эмоциональное и психологическое благополучие», — резюмировал Шахвеледов.

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